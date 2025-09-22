Voormalig tophockeyster Naomi van As stond afgelopen weekend aan de start van de Hyrox in Maastricht. In de Sportnieuws.nl-podcast, die ze normaal gesproken maakt met Ellen Hoog, blikt ze uitgebreid terug op haar sportieve avontuur. Deze week zat oud-hockeyster Kim Lammers naast haar als vervanger.

Van As deed vorig jaar al voor het eerst mee aan Hyrox met Lammers. “In Heerenveen hadden wij een tijd van 1.11,20. Die wilde ik verbeteren”, vertelt ze. En dat lukte. “We finishten nu in 1.08,39. Al moet ik er wel bij zeggen dat mijn partner tien jaar jonger is, dat scheelt natuurlijk”, lacht ze. “Ik deed mee met oud-teamgenootje Macey de Ruiter. Je kent elkaar goed, weet hoe je reageert en wat je fijn vindt. Dat helpt.”

Wedstrijdgevoel terug

Voor de race voelde Van As de spanning van vroeger weer. “Je hebt geen trek, denkt na over je laatste maaltijd en of je genoeg hebt gedronken. Ik gooide nog snel elektrolyten in mijn fles. Macey had dat ook.”

Lammers vraagt of haar oude routines terugkwamen. Van As: “Toch weer dat banaantje een uur van tevoren. En op de dag zelf niet te veel vezels, want dan moet je straks… je weet wel. Je kan natuurlijk niet stoppen onderweg. Dat is niet handig.” Lammers grapt: “Zonde van de tijd.”

“Het viel me trouwens mee. Ik kwam nog soepel binnen”, zegt Van As. Lammers reageert bewonderend: “Maar daarna nog terugrijden naar huis… dat is niet ideaal voor je herstel.” Van As lacht: “In de auto kreeg ik wel pijn aan m’n kont. Morgen zal het erger zijn. Maar het was een geweldig evenement: muziek keihard, overal mensen. Je staat meteen aan.”

Competitiedrang blijft

Van As merkte dat haar fanatisme nog altijd opspeelt. “Op het roeiapparaat kwam er een griet naast me die me inhaalde. Dat vond ik zó bloedirritant. Ik wilde dat helemaal niet. Dat laat je je daar toch door beïnvloeden.”

Ook het resultaat mocht er zijn. “We zijn in onze leeftijdscategorie eerste geworden!”, zegt de 42-jarige Van As trots. “Wat krijg je dan? Geen geld, maar een vlag. Voorheen kon je je kwalificeren voor het WK, maar dat kan nu alleen nog in de PRO-divisie. Daar doen wij niet aan mee, want die gewichten zijn veel zwaarder. Maar die vlag komt er nog.”

Nieuwe uitdaging

De smaak is duidelijk te pakken. Dus in Utrecht gaan we weer meedoen en Amsterdam ga ik met Ellen doen", vertelt Van As. Lammers vraagt: "Ellen was ook vrij ambitieus toch? Over onze tijd zei ze dat ze dat tien minuten sneller kon. Dat zou ik echt een mooie uitdaging vinden.”

Van As weet: “Dat is wel next level hoor. El die zei eerst onder het uur. Dat is echt beestachtig! Dan moet je bijna sprinten, dat ambieer ik niet per se. Maar verbeteren kan altijd. Als je minuten wilt snoepen, moet je gewoon harder rennen."

Erben Wennemars

Niet alleen Van As ging de uitdaging aan. Ook voormalig topschaatser Erben Wennemars deed mee in Maastricht. De 49-jarige ex-schaatser ging zelfs twee dagen achter elkaar van start én liep zondag ook nog de Dam tot Damloop.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer het WK atletiek, de zege van Max Verstappen en de blessure van PSV’er Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: