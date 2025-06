Toegankelijkheidsverklaring - App

Toegankelijkheidsverklaring - Sportnieuws.nl - App

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2025

Bij Sportnieuws.nl vinden we het belangrijk dat onze app en diensten voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief mensen met een beperking. We streven ernaar om te voldoen aan de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 op niveau AA.



I. Welke diensten levert onze app waar de EAA op van toepassing is?

Sportnieuws.nl is bedoeld voor een breed publiek en biedt informatie

Op volgende onderdelen is de EAA van toepassing:

app: Sportnieuws.nl

II. Hoe werken de diensten die aan EAA moeten beantwoorden

De app van sportnieuws.nl voorziet zijn gebruikers van het laatste en meest relevante sportnieuws in artikelen, podcasts en video.

III. Welke inspanningen leveren wij om onze website toegankelijk te maken?

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, namen we onder andere de volgende maatregelen:

Waarneembaar

(Informatie en componenten zijn op verschillende manieren waarneembaar)

Informatie en relaties : deze worden niet alleen visueel overgebracht.

Betekenisvolle volgorde : de gebruikte hulpmiddelen zorgen ervoor dat de inhoud van onze app in de correcte volgorde wordt weergegeven.

Begrijpelijke instructies : onze instructies zijn voor iedereen begrijpelijk.

Draaibare inhoud : de inhoud van het scherm draait mee met de weergave van het toestel.

Duidelijke invoervelden : bij invoervelden maken we duidelijk wat we van de gebruiker verwachten (bvb. automatisch e-mailadres invullen)

Voldoende kleurcontrast : we zorgen voor een sterk contrast tussen tekst en achtergrond, zodat ook mensen met een visuele beperking of kleurenblindheid de tekst beter kunnen lezen.

Flexibele tekstgrootte en zoomfunctionaliteit : gebruikers kunnen de tekstgrootte aanpassen of inzoomen (tot 200%), zonder verlies van functionaliteit of leesbaarheid.

Echte tekst : we gebruiken geen afbeeldingen om tekst weer te geven.

Zichtbare inhoud : we zorgen ervoor dat de tekst nog steeds helemaal zichtbaar is wanneer deze wordt vergroot.

Voldoende contrast : de inhoud op het scherm heeft een voldoende contrast met de omliggende kleur.

Afstand tussen tekst : we zorgen voor voldoende afstand tussen alinea’s, woorden en letters, zodat mensen met dyslexie sneller kunnen lezen.

Automatische informatie: het is mogelijk om informatie die automatisch op het scherm verschijnt, te verbergen door het scherm aan te raken.



Bedienbaar

(Gebruikers moeten alle functionaliteiten kunnen bedienen)

Bediening met hulpmiddelen: alle functionaliteiten van de app zijn met hulpmiddelen te gebruiken.

Vastzitten met hulpmiddelen : we zorgen ervoor dat gebruikers nergens kunnen vastzitten met hulpmiddelen.

Ongewenste sneltoetsen : sneltoetsen worden niet onverwacht geactiveerd door het gebruik van hulpmiddelen.

Toetsenbordnavigatie : onze app en diensten zijn volledig bruikbaar zonder muis, zodat ook mensen met motorische beperkingen eenvoudig kunnen navigeren.

Voldoende tijd om taken uit te voeren : gebruikers krijgen voldoende tijd om formulieren in te vullen of acties uit te voeren zonder dat sessies abrupt verlopen.

Bewegende onderdelen : we maken het mogelijk om bewegende onderdelen op het scherm te pauzeren, te stoppen of te verbergen.

Vermijden van flitsende elementen : we beperken het gebruik van knipperende of snel bewegende inhoud om bvb. epileptische aanvallen te voorkomen.

Duidelijke titels : elk scherm heeft een duidelijke titel, die gebruikers vertelt op welk scherm ze zich bevinden en wat ze kunnen doen.

Voorspelbare en consistente navigatie : we zorgen ervoor dat menu's en bedieningselementen op een logische en consistente manier functioneren op alle pagina's.

Duidelijke links : links zijn duidelijk, ook zonder de omliggende inhoud. Gebruikers kunnen met hulpmiddelen een overzicht van links op het scherm opvragen.

Meerdere manieren : schermen in een app kunnen op meerdere manieren worden bereikt.

Koppen en labels : onze koppen en labels zijn duidelijk, zodat gebruikers met een schermlezer via koppen kunnen navigeren.

Zichtbare focus : we maken duidelijk waar de focus van de hulpmiddelen zich bevindt.

Activering door een klik : een knop wordt pas geactiveerd door een klik, niet door een aanraking.

Zelfde naamgeving : de technische naam van een bedienbaar element is dezelfde als de visuele naam

Actie door beweging : we bieden een alternatief voor acties door beweging, en maken het mogelijk om deze uit te schakelen.

Grootte van het aanwijsgebied: de elementen op onze app zijn groot genoeg en staan op voldoende afstand van elkaar, zodat de gebruikers hen makkelijk kunnen activeren.





Begrijpelijk

(Informatie en bediening moeten eenvoudig te begrijpen zijn)

Voorspelbaar bij focus : het is voorspelbaar wat er gebeurt bij focus.

Voorspelbaar bij invoer : het is voorspelbaar wat er gebeurt bij het invoeren van gegevens.

Dezelfde navigatie : de navigatie zit op elk scherm op dezelfde plek.

Dezelfde functies : icoontjes hebben op elk scherm dezelfde functie.

Fouten aangeven : we geven aan wanneer gegevens fout worden ingevuld.

Duidelijke instructies : we geven duidelijke instructies wanneer gebruikers gegevens moeten invullen.

Oplossingen voorstellen : we stellen oplossingen voor om fout ingevulde gegevens te verbeteren.

Fouten voorkomen: we zorgen ervoor dat fouten bij inzendingen kunnen worden voorkomen.

Zijn er nog verbeteringen mogelijk?

We streven ernaar om volledig te voldoen aan de WCAG 2.1 niveau AA-normen. Hoewel we veel inspanningen leveren, kan het zijn dat bepaalde onderdelen nog verbeterd moeten worden. We blijven werken aan verdere optimalisatie van de toegankelijkheid. We blijven ook onze toegankelijkheidsfuncties testen en verbeteren om te streven naar compatibiliteit met nieuwe technologieën.

Hoe kan je een toegankelijkheidsprobleem melden?

Ondervind je een probleem bij het gebruik van onze app? Laat het ons weten! We waarderen je feedback en zoeken graag samen naar een oplossing.

Je kan ons contacteren via:

e-mail : info@sportnieuws.nl

telefoon : 088 – 550 0250 (DPG Media Lezerservice)

post: Sportnieuws.nl, DPG Media Van der Madeweg 40 1114 AM Amsterdam

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je melding?

Neem dan contact op met de



Belgie

FOD Economie (e- handelsdiensten)

Vlaamse regulator voor de Media (VRM) (diensten die toegang verschaffen tot televisiediensten).

Nederland