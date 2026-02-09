American footballteam Seattle Seahawks heeft de zestigste editie van de Super Bowl gewonnen. In het Levi's Stadium, in de regio rond de Baai van San Francisco, versloegen zij de New England Patriots met 29-13.

Het is de tweede keer dat de Seahawks de Super Bowl winnen. Zij deden het ook al eens in 2014, door de Denver Broncos met ruime cijfers te verslaan. De Seahawks bereikten de Super Bowl, aangevoerd door quarterback Sam Darnold, als kampioen van de National Football Conference (NFC). De Patriots, met Drake Maye als quarterback, werden kampioen van de American Football Conference (AFC).

De finale van het American football-seizoen staat bekend als het grootste jaarlijkse sportevenement van de Verenigde Staten. Naast een sportwedstrijd is het ook het grootste reclame-evenement ter wereld en vormt de traditionele halftime show een belangrijk cultureel moment. Die werd dit jaar verzorgd door de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny.

Thomas Odukoya

Bij de verliezende partij de Patriots staat er een Nederlander onder contract. Thomas Odukoya had na 27 jaar de eerste Nederlander kunnen zijn die op het veld stond tijdens de finale van de Super Bowl. Een kleine twee maanden geleden sloeg het noodlot echter toe voor de 28-jarige atleet uit Almere. Odukoya brak zijn been en hij moest de finale van de grootste American Football-wedstrijd van Amerika vanaf de tribunes volgen.

Drake Maye

Bij de Patriots is de 23-jarige Drake Maye de grote ster. De quarterback was dit jaar bijna al verkozen tot de beste speler van de Amerikaanse NFL. Door zijn talent en positie wordt hij al vaak vergeleken met Tom Brady, het absolute icoon van de sport. "Die vergelijking wordt natuurlijk vaak getrokken, maar er is maar één Tom Brady", vertelt Odukoya tegenover de NOS over zijn ploeggenoot. Hij laat ook weten dat zijn locker tegenover die van Maye zit en dat ze veel praten over de sport en het leven.

Ondanks de kwaliteiten van Maye mocht het dus niet baten voor de Patriots, want de Seahawks werden Superbowl-kampioen. Zij mogen zich een jaar lang de beste American Football-ploeg van Amerika noemen.