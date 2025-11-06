De NFL is in diepe rouw gedompeld. De Dallas Cowboyws hebben op donderdag bekendgemaakt dat hun speler Marshawn Kneeland is overleden. De 24-jarige atleet scoorde afgelopen weekend nog zijn allereerste touchdown.

Kneeland speelde zijn tweede seizoen in de NFL bij de Dallas Cowboys. Als defensive lineman stond hij vooral bekend om zijn verdedigende kwaliteiten, maar afgelopen weekend schreef hij geschiedenis door tegen de Arizona Cardinals zijn allereerste touchdown te scoren.

Drama

Maar wat een absoluut hoogtepunt in zijn carrière had moeten zijn, eindigde in een drama. Woensdagavond wilde de politie Kneeland staande houden voor een controle, maar hij negeerde het stopteken. Er ontstond een achtervolging, maar die eindigde toen agenten hem uit het oog verloren, zo melden verschillende Amerikaanse media, waaronder ESPN en The Guardian.

Kort daarna trof de politie Kneelands gecrashte auto aan, die verlaten was achtergelaten. Na een uitgebreide zoekactie in de omgeving werd uiteindelijk het lichaam van de speler van de Dallas Cowboys gevonden.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog in volle gang, maar volgens de eerste bevindingen zou Kneeland een zelf toegebrachte schotwond hebben opgelopen. Tijdens het onderzoek kregen agenten ook informatie dat Kneeland eerder die avond zelfmoordgedachten had geuit.

Verklaringen

Op donderdag bracht zijn ploeg een statement naar buiten. "Met groot verdriet deelt de Dallas Cowboys dat Marshawn Kneeland vanochtend op tragische wijze is overleden. Marshawn was een geliefd teamgenoot en een gewaardeerd lid van onze organisatie. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vriendin Catalina en zijn familie."

De Dallas Cowboys hebben psychologische hulp en begeleiding aangeboden aan alle spelers, coaches en stafleden. De spelers hebben momenteel een vrij weekend en trainen pas weer op maandag.

Ook de NFL liet in een verklaring weten 'diep bedroefd' te zijn over Kneelands overlijden en meldde dat de competitie 'ondersteuning en hulpverlening' heeft aangeboden aan de club.