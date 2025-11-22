Max Verstappen heeft nog een minieme kans om het F1-wereldkampioenschap te pakken. Al is het ook mogelijk dat de regerend kampioen na dit raceweekend definitief is onttroond. Het kan helpen dat het niet helemaal koek en ei is in het kamp van zijn rivalen bij McLaren.

Op het Instagram-account van Piastri werd kortstondig een bericht gedeeld met daarin citaten van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Hij stelt dat McLaren liever heeft dat Norris kampioen wordt dan Piastri.

Dat zou te maken hebben met de afkomst van Norris: hij is Engels en McLaren is een Engels team. Piastri komt uit Australië. Met Norris zijn er meer mogelijkheden qua marketing, is Ecclestones gedachte.

Voorkeur

"McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur Norris. Hij heeft meer sterallures en marketingwaarde voor hen, is beter in beeld en krijgt meer publiciteit", zegt Ecclestone. "Dat is waarschijnlijk waarom hij beter is voor McLaren."

Management

Wie heeft dit bericht herplaatst op het account van Piastri? Er zijn twee opties: Piastri zelf zat achter de knoppen van zijn smartphone, of hij liet alles over aan zijn management. "Ik weet het niet", zei de nummer 2 in het F1-wereldkampioenschap tegen RN365.

"Ik werd vanochtend wakker en zag het, dus ik weet het niet, misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet opzettelijk. Maar ja, ik wist niet wat er gebeurd was. Dus ik weet het niet."

Onthuld!

De kwestie houdt de F1-wereld in zijn greep. De site PlanetF1 kwam met een artikel met daarboven de spannende kop: 'Onthuld. De waarheid achter de mysterieuze post op social media van Oscar Piastri'.

Het speurwerk van de site leidt tot deze conclusie: "PlanetF1 constateert dat Piastri niks afweet van de post. Het was per ongeluk gepost door iemand in het kleine team van de Australischecoureur. Hij focust zich in Las Vegas alleen maar op racen. PIastri heeft zijn eigen team om hem te ondersteunen en zijn manager Mark Webber is daarvan het hoofd."

Grand Prix van Las Vegas: Max Verstappen vanaf P2

Max Verstappen begint bij de Grand Prix in Las Vegas vanaf P2. "Het was echt heel glad. Dat is het al in het droge, maar op het natte is het niet leuk. Dit voelde meer als rijden op ijs", vertelde Verstappen na afloop van de kwalificatie op de baan. Ook was het volgens de Nederlander lastig om iets te zien. "Het duurde lang voordat er temperatuur (in de banden, red.) zat. En het leek alsof we meer competitief waren op de extreme band (full wets, red.)."