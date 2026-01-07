Het tijdperk Kelce in de NFL lijkt sneller ten einde te komen dan verwacht. Superster Travis, drievoudig winnaar van de Super Bowl met de Kansas City Chiefs, deed in de podcast met zijn eveneens footballende broer Jason een opmerkelijke uitspraak over het einde van zijn carrière.

Travis Kelce zegt dat de podcast die hij samen met zijn broer Jason maakt op dit moment zijn enige werkgever is. De American footballspeler van de Kansas City Chiefs en vriend van zangeres Taylor Swift voedt daarmee de geruchten dat hij zijn carrière op het veld na dit seizoen beëindigt. "Ik ben officieel werkloos", zegt Travis woensdag tegen Jason in de nieuwste aflevering van hun podcast New Heights.

Exitgesprekken

"Dit is eigenlijk mijn enige baan." Jason lijkt het niet te geloven als zijn jongere broer dat zegt. "Je staat nog steeds onder contract, tenzij je stopt met spelen. Heb je aangekondigd dat je gestopt bent met spelen?" Travis antwoordt daarop dat de podcast "het enige bedrijf" is waar hij nu in dienst is en dat hij ook al zogeheten exitgesprekken heeft gevoerd met de Chiefs.

'Ik wil weer mens zijn'

Er gaan al langere tijd geruchten dat dit het laatste jaar is dat de 36-jarige Travis actief is als American footballspeler. De Amerikaan wil, nu zijn team voor het eerst sinds 2014 niet meedoet aan de play-offs, komende tijd kijken wat hij gaat doen. "Ik wil gewoon even een paar weken weer mens zijn, kijken wat ik ga doen met mijn toekomst in football", zegt de tight end over de "moeilijke" beslissing. "Ik moet dat voor mezelf uitzoeken, maar dat doe ik samen met mijn familie en vrienden."

Vervolg in de sport

Hoewel de Chiefs dit jaar niet in de play-offs spelen, brak Travis persoonlijk toch een aantal records. Zo werd hij de derde speler op zijn positie van tight end die in zijn carrière minimaal 13.000 receiving yards bereikte. Een vervolg in de sport sluit hij dan ook niet helemaal uit. "Als mijn lichaam het aankan en herstelt en ik er zeker van ben dat ik er nog 18 of 20 tot 21 weken voor kan gaan, dan zou ik dat zonder aarzelen doen."