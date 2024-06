EK atletiek | Nederland klimt op medaillespiegel dankzij Femke Bol, Diane van Es en Cathelijn Peeters

De medaillespiegel op de EK atletiek kleurt redelijk oranje. Femke Bol pakte op de voorlaatste dag in Rome het tweede goud voor Nederland. Dankzij haar én andere Nederlandse medailles staat TeamNL keurig in de top tien.

Goud, zilver en brons. Dat is waar de atleten in Italië op jagen. Voor sommigen is dat niet eens het belangrijkste. De Olympische Spelen, die op 26 juli beginnen, zitten ook in het achterhoofd. Voor de één reden om met de rem erop te presteren, voor de ander juist de kans om in vorm te komen. Daarnaast zijn er ook nog tickets voor de Spelen in Parijs te verdienen.

Uitslagen en medailles

Nederland haalde op dag 1 (vrijdag 7 juni) meteen drie medailles binnen. De eerste was voor de gemengde estafette. In de race liep het volgens Lieke Klaver 'voor geen meter', maar renden zij en haar teamgenoten Femke Bol, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink naar het brons. Ierland pakte verrassend het goud, voor de Italiaanse ploeg.

Jessica Schilder

Even later was het een heel groot oranje feest bij het kogelstoten. Jessica Schilder won tot haar eigen verbazing goud bij de vrouwen. Niemand gooide volgens haar een goede wedstrijd, maar dat boeide haar niets. Tot haar vreugde zag ze landgenote Jolinde van Klinken achter haar het zilver pakken. Een 1-2'tje dus!

Femke Bol

Het was even wachten tot het tweede goud, maar dat kwam dinsdagavond op naam van Femke Bol. De atlete was op haar specialiteit oppermachtig. Cathelijn Peeters zorgde met een stunt door brons te pakken. Even later maakte Diane van Es nóg verrassender het Nederlandse feestje compleet met zilver op de 10.000 meter.

Goud: Jessica Schilder (kogelstoten), Femke Bol (400 meter horden).



Zilver: Jorinde van Klinken (kogelstoten en discuswerpen), Diane van Es (10.000 meter).



Brons: Cathelijn Peeters (400 meter horden), gemengd estafette (Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink), Lieke Klaver (400 meter) en Liemarvin Bonevacia (400 meter).

Stand medaillespiegel

Na dag 5 steeg Nederland naar plek vijf in de medaillespiegel. De stand wordt bepaald aan de hand van gouden medailles. Eén gouden medaille levert een hogere positie op dan twee zilveren medailles. Pas als het aantal gouden medailles gelijk is, wordt er gekeken naar het aantal zilveren medailles en daarna de bronzen plakken.