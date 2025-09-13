Het Nederlandse gemengde estafetteteam heeft zilver gewonnen op de WK atletiek in Tokio. Femke Bol slaagde er niet in om de Verenigde Staten in te halen in het slotstuk van de 4x400 meter.

Eugene Omalla ging van start voor Oranje. Hij gaf het stokje door aan Lieke Klaver, die naar de vierde plek wist te lopen. Na de beurt van Phijffers lag Nederland op de vijfde plaats. Bol ging meteen naar plek twee.

Toch was al meteen onmogelijk voor haar om de VS nog in te halen. Ze wist wel de andere atletes achter zich te laten in het slot van de race. Nederland finishte 1 seconde en 16 honderdsten achter de VS.

"Ze hebben het maximale eruit gehaald", zei Gregory Sedoc na afloop. "Het is absoluut geen schande om van de Amerikanen te verliezen. Die kunnen zoveel goede lopers opstellen."

Kwalificaties

Het Nederlandse viertal Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Eveline Saalberg eindigde in de tweede en laatste serie in Japan als derde. De tijd van 3.11,11 betekende een plek in de finale. Femke Bol was de grote afwezige tijdens de series. Zij kreeg rust voor de finale. Op de Olympische Spelen was ze als slotloopster letterlijk goud waard door Nederland van een vierde naar een eerste plaats te brengen.

Bol is deze WK ook topfavoriete voor goud op de 400 meter horden, zeker bij afwezigheid van haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Bol won alle wedstrijden over haar afstand waar ze dit seizoen aan meedeed.

Prijzengeld

Met hun plek in de finale was het Nederlandse estafetteteam al zeker van een mooi geldbedrag. De wereldkampioenen in een teamonderdeel gaan niet alleen naar huis met goud, maar ook met gezamenlijk bedrag van 80.000 dollar (68.000 euro).