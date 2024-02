Femke Bol snelt in tweede tijd ooit naar 400 meter-zege in Frankrijk

Femke Bol was de snelste op de 400 meter bij het atletiekevenement Meeting Hauts-de-France-Pas-de-Calais te Liévin. De houdster van het wereldrecord 400 meter indoor voltooide het rondje in 49,64. Dat was vier tiende boven dat record en Bols tweede tijd ooit. Lieke Klaver werd tweede in 50,50.

"Ik ben heel blij. Het is altijd geweldig om hier te rennen", zei Bol in het interview na afloop. "Maar een 400 meter is nooit makkelijk. Wel is het publiek hier uniek. Jullie zijn zo luid. Geweldig, bedankt!"

Lage landen

Op het podium stonden trouwens allemaal vrouwen uit de lage landen. Naomi Van Den Broeck uit België werd derde. Met haar tijd van 52,23 weet ze dat er nog veel werk te verzetten is om Bol te bedreigen.

