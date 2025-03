Geen Lieke Klaver en Femke Bol: deze atleten gaan voor Nederlands succes op WK indoor

Na de succesvolle EK voor TeamNL in Apeldoorn, staan de WK indoor alweer voor de deur. De beste atleten ter wereld komen samen in Nanjing, China. Maar Lieke Klaver en Femke Bol zijn er niet bij.

Nederland wordt vertegenwoordigd door zes atleten in China, die ook uitblonken op de EK. Zo zijn kogelstootsters Jessica Schilder en Jorinde van Klinken onderdeel van de vrouwenploeg. Schilder werd Europees kampioene met een nationaal record van 20.69 meter.

Daarnaast gaat Nadine Visser voor Nederlands succes op de WK. Zij loopt de 60 meter horden. Ze won in Apeldoorn het zilver op dat onderdeel en verbrak het Nederlands record met een tijd van 7,72 seconden. De nationale beste tijd stond al op haar naam. In 2020 liep ze de afstand in 7,77 seconden.

Bij de mannen moeten Samuel Chapple en Ryan Clarke het doen voor Nederland op de 800 meter. Chapple zorgde afgelopen weekend voor een sensatie en pakte de Europese titel. Daarnaast gaat Menno Vloon mee naar China, hij was de beste bij het polsstokhoogspringen.

Femke Bol en Lieke Klaver

Topatleten Bol en Klaver zijn er niet bij. De twee zorgden op de EK voor twee gouden medailles op de 4x400 meter estafette en gemengde estafette. Bovendien werd Klaver individueel eerste op de 400 meter.

Van Bol was al bekend dat ze het hele indoorseizoen overslaat, op de estafettes tijdens de EK na. Klaver gaf na haar prestaties in Apeldoorn aan dat ze toe was aan rust. "Aan de ene kant wil ik ’m heel graag doen, maar aan de andere kant is het én naar China én drie weken later beginnen we weer met trainen. Op zich heb ik ook alweer zin in het outdoorseizoen", zei ze.

Mooie prestaties

Technisch Directeur Vincent Kortbeek is ondanks de afmeldingen blij met het Nederlandse team. “De Europese Kampioenschappen in eigen huis in Apeldoorn waren voor veel atleten hét piekmoment van dit indoorseizoen. Veel atleten hebben, met het zicht op het komende outdoor seizoen, besloten om hun indoorseizoen te beëindigen en te gaan trainen richting de zomer."

Daardoor is het team een stuk kleiner dan vorige week. "Wel zijn onze atleten die meegaan naar China allemaal finalisten uit Apeldoorn en hebben vier atleten medailles behaald. De helft van onze afvaardiging is zelfs Europees Kampioen. Daarmee kun je stellen dat we met een zeer hoogwaardige afvaardiging richting deze WK indoor gaan. Als de wedstrijdkalender er anders uit had gezien, hadden we een grotere selectie gehad, maar met het huidige team gaan we zeker tot mooie prestaties komen in Nanjing."

De WK vinden plaats van vrijdag 21 maart tot en met zondag 23 maart.