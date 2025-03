Gouden atlete Lieke Klaver schittert in ongebruikelijke look bij fotoshoot: 'Wow!'

Lieke Klaver was bij de EK indooratletiek in Apeldoorn hét boegbeeld van de Nederlandse equipe. En de atlete maakte die status waar: ze werd Europees kampioene op de 400 meter. Nu is het tijd voor wat ontspanning, zoals een van haar favoriete bezigheden: modellenwerk.

Klaver wordt gesponsord door Adidas en de winnares van twee keer goud op de EK atletiek indoor in eigen land loopt er de komende tijd opvallend bij voor het outdoorseizoen. Ze poseerde in een rood pak met gele spikes, een kleurcombinatie die in de Formule 1 bekend is dankzij het iconische Ferrari.

Goudhaantje Lieke Klaver liep bijzondere ontmoeting mis op EK atletiek: 'Toen is hij naar huis gegaan' Lieke Klaver werd omgedoopt tot koningin van de EK indoor atletiek in Apeldoorn. De Nederlandse topatlete maakte haar favorietenstatus meer dan waar en won de 400 meter bij afwezigheid van Femke Bol. Als kers op de taart werd ze ook nog Europees kampioene op de 4x400 meter met de vrouwenploeg.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2024 werd Klaver door FHM uitgeroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Ze houdt van poseren en grijpt zelden zomaar iets uit haar kledingkast.

Tegen Hardlopen.nl zei ze in 2020: "Als ik mij fijn voel in een bepaalde outfit, en ik krijg misschien ook een compliment van iemand, dan ben ik vrolijker en energieker."

Fotoshoot

Vrijdag was het weer zover en mocht de olympisch kampioene (gemengde estafette in 2022) een shoot doen voor haar sponsor. Ze deelt beelden daarvan in enkele story's op Instagram. Eerst toont ze een selfie, waarop ze een zwart shirt met een gewoven motief draagt.

Daarna volgt een korte video, waarin ze een superstrak rood renpak showt, inclusief lange rode handschoenen.

Nieuw kapsel van Lieke Klaver

Tevens tilt ze gele hardloopschoenen op en wappert ze met haar haren. En wacht eens even, over dat kapsel gesproken: dat ziet er behoorlijk anders uit dan toen ze een weekend eerder het Omnisport Apeldoorn liet ontploffen. Destijds waren haar welbekende krullen nog te zien. Inmiddels blijkt ze haar donkerblonde lokken te hebben gestijld. Het haar valt daardoor plat naar de zijkanten, zo richting haar schouders.

'Opgeluchte' Lieke Klaver met lof overladen na gouden optreden: 'Het was echt een gekkenhuis' De EK indoor in Apeldoorn van afgelopen week verliepen voor Nederland bijzonder succesvol. Lieke Klaver was één van de grote sterren en pakte haar eerst individuele gouden medaille. De 26-jarige 400 meter-specialiste wordt dan ook overladen met complimenten.

De fans van de 400 meter-specialiste vallen bijna in katzwijm bij het zien van haar nieuwe look en het snelle pakje. "Wow", is een commentaar dat meerdere keren wordt opgepend. "Mijn vrouw!", zo dromen enkele bewonderaars.

Goudhaantje Lieke Klaver liep bijzondere ontmoeting mis op EK atletiek: 'Toen is hij naar huis gegaan' Lieke Klaver werd omgedoopt tot koningin van de EK indoor atletiek in Apeldoorn. De Nederlandse topatlete maakte haar favorietenstatus meer dan waar en won de 400 meter bij afwezigheid van Femke Bol. Als kers op de taart werd ze ook nog Europees kampioene op de 4x400 meter met de vrouwenploeg.

WK indoor

Bij de WK indooratletiek, later in maart in China, is Klaver absent. "Ze neemt een week rust en bereidt zich voor op de zomer", zegt bondscoach Laurent Mewly. Klaver won de 400 meter op de EK in Apeldoorn en pakte daarmee haar eerste gouden plak op een individuele afstand op een EK of WK. Ook won ze goud met de estafettevrouwen op de 4x400 meter.

Die gouden plakken hebben als gevolg daar haar vader moet lappen. "Hij zei: als je ooit een finale op de Olympische Spelen haalt of gewoon een medaille dan krijg je een roze Lamborghini, dus ik hoop dat hij gespaard heeft", zei ze in de tv-show Beau.