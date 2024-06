Lieke Klaver openhartig over moeilijke periode: 'Ik kreeg last van paniekaanvallen, voelde me niet mezelf'

Lieke Klaver lacht veel als ze in beeld is, maar van binnen is ze lang niet altijd even vrolijk (geweest). Dat zegt de Nederlandse atlete in een interview in KLM-blad Flying Dutchman. "Ik heb het nooit zo benoemd."

Klaver (25) begon zich steeds slechter te voelen na het WK atletiek (outdoor) in het Amerikaanse Eugene in 2022. Daar liep ze op haar afstand, de 400 meter, naar de vierde plek. "En een Nederlands record. Vierde van de wereld! Dat was echt een magisch moment", weet ze nog van een van de hoogtepunten van haar carrière als hardloopster. Maar daarna ging het mis. En het had niks met haar menstruatie te maken, waar ze ook al openhartig over is.

'Burn-out'

"Ik kreeg last van paniekaanvallen, voelde me niet mezelf. Ik heb het nooit zo benoemd, maar ik zat tegen een burn-out aan", zegt Klaver in Flying Dutchman, het gratis magazine van KLM-leden. Volgens haarzelf en haar coaches kwam het door het feit dat ze te weinig rust nam na het WK van 2022. In maart 2023 voelde ze de eerste klachten en merkte ze dat ze overprikkeld was.

'Hij snapt me direct'

Haar coaches grepen meteen in en gunden haar rust. Ze hoefde minder te trainen en vermeed prikkels. Daarnaast sprak ze veel met een sportpsycholoog. "Het kringetje mensen om me heen heb ik kleiner gemaakt op basis van de vraag: 'Bij wie voel ik me het fijnst?' Dat zijn een paar familieleden en vrienden, mijn manager en Terrence (Terrence Agard, haar vriend en mede-topatleet, red.). Hij is ook topatleet en we leiden hetzelfde leven. Als ik aangeef dat ik moe ben of even aan mezelf moet denken, snapt hij dat direct."

EK atletiek

Op de EK atletiek is ze momenteel bezig aan een toptoernooi, ook nog eens ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ze pakte individueel brons op de 400 meter en liep met Femke Bol, 'gekkerd' Liemarvin Bonevacia en Isaya Klein Ikkink ook naar brons tijdens de gemengde estafette. "Dit had ik echt even nodig", zei ze na haar bronzen race.

Nog één kans op medaille

Klaver komt nog één keer in actie op de EK atletiek, namelijk tijdens de finale van de 4x400 meter estafette bij de vrouwen. Zonder haar en Bol liepen de andere vier Nederlandse atleten een prima halve finale. Maar als het om de medailles gaat woensdagavond, worden de sterren van TeamNL ongetwijfeld in de ploeg gezet.