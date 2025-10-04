In België is een enorme rel aan de gang, die al begon voorafgaand aan de WK atletiek. De Nederlandse ex-atleet Rutger Smith wordt beschuldigd van het creëren van een 'onveilige en toxische omgeving'. Dat is in ieder geval wat olympisch kampioene Nafi Thiam beweert.

De succesvolle meerkampster lijkt uit op een ontslag van voormalig kogelstoter Smith, die in België topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen is. In aanloop naar de desastreus verlopen WK atletiek ontstond een conflict tussen Thiam en Belgian Athletics, dat bestaat uit een Vlaamse en Waalse tak. De Belgische topatlete weigerde een gedragscode te onderteken, waarin onder meer de sponsoring stond.

Thiam heeft een contract met Nike, wat botste met de sponsoring van de Belgische atleten. Die worden gesponsord door Asics. Ook was een van haar stafleden niet welkom in Tokio. De hele soap had invloed op Thiams prestaties, na vijf van de zeven onderdelen op de zevenkamp gaf ze op.

Thiam bijt van zich af, Smith de gebeten hond

Lang was er radiostilte vanuit Thiam zelf, maar nu heeft ze in een spijkerhard betoog uitgehaald. " Mijn hoop is dat al deze chaos uiteindelijk tot echte veranderingen zal leiden in plaats van tot wankele rechtvaardigingen en lege beloftes", schrijft de Belgische onder meer. Thiam vertelt ook dat er mensen binnen de atletiekbond waren die haar weg wilde zetten als 'moeilijke atlete die om een speciale behandeling vroeg'.

Voor Thiam was geen plaats in het trainingskamp voorafgaand aan de WK atletiek. Daardoor moest ze haar volledige voorbereiding opnieuw organiseren. "Nadat ik een paar dagen voor mijn competitie een leugenaar ben genoemd op nationale televisie - omdat ik luidop sprak over wat er aan het gebeuren was - ben ik opgelucht dat de waarheid naar boven is gekomen", aldus Thiam.

Er dook namelijk een mailtje op van Smith. De Vlaamse topsportcoördinator wilde een statement maken door Thiam niet naar Tokio te sturen, zodat andere atleten niet tegen zouden stribbelen. " De mensen die alles deden om mijn deelname in Tokio te verhinderen zijn gekend en het zou me grote zorgen baren als deze personen zouden aanblijven", stelt de Belgische.

Thiam roept op tot verandering. " De bescherming van atleten en hun rechten moet een prioriteit zijn", vindt ze. Dat is nu niet het geval, met het mailtje als voorbeeld. "Ze wilden andere atleten tonen wat er gebeurt als ze niet plooien voor de wil van Belgian Athletics. Dit vat de huidige onveilige en toxische omgeving waarin atleten en coaches moeten presteren perfect samen."