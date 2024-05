Op naar de Olympische Spelen: Sifan Hassan wint overtuigend de 5000 meter in Los Angeles

Sifan Hassan lijkt helemaal klaar voor de Olympische Spelen. De atleet won de 5000 meter na een lange solo met een tijd van 14.58,83. De nummer twee, Natalie Rule, was zeker acht seconden langzamer.

Hassan kan nog véél sneller: haar eigen Europees record staat op 14.13,42. Het is voor de atlete de eerste baanwedstrijd van het jaar. In maart liep Hassan nog de marathon van Tokio. Zij werd destijds vierde met een tijd van 2.18.05.

Het is nog niet bekend welke afstanden Hassan gaat lopen op de Olympische Spelen. Zij is daar zelf nog over in dubio. Bij de vorige Olympische Spelen, in Tokio, pakte Hassan goud op 5000 meter en 10.000 meter en ook nog eens brons op de 1500 meter.

Maar Hassan kan ook voor de marathon gaan. Richting het einde van 2023 liep zij in Chicago de tweede tijd ooit op de marathon: 2.13.44.