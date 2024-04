Oudste wereldrecord bij de mannen verbroken: atleet uit Litouwen hoopt in voetsporen van vader te treden

Mykolas Alekna is pas 21-jaar oud, maar heeft een ongekende prestatie neergezet. De atleet uit Litouwen gooide in het Amerikaanse Ramona een wereldrecord bij het discuswerpen. Het vorige record stond al vanaf 1986.

Het waren ideale omstandigheden in Oklahoma. Mede hierdoor gooide Alekna al zijn vijf worpen verder dan 70 meter ver. Het wereldrecord van de Duitser Jürgen Schult stond op 74,08 meter. De worp van Alekna werd eerst gemeten op 74,41 meter, maar werd later teruggesteld naar 75,35 meter.

WORLD RECORD 🌍



Mykolas Alekna goes 74.35m 🤯 pic.twitter.com/1mdZhTy28U — Throwers Universe (@ThrowersUni) April 14, 2024

Door zijn ijzersterke worp gaat de discuswerper, die op de WK atletiek in 2023 brons pakte, niet alleen de Duitser Schult voorbij, maar ook zijn vader Virgilijus Alekna voorbij. Hij had na Schult het verst gegooid ooit (73,88 meter). Zijn zoon deed dit nog net even wat beter en mag zich nu wereldrecordhouder noemen.

Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen dit jaar in Parijs hoopt Alekna in zijn vaders voetsporen te treden. Zijn vader won namelijk in zowel 2000 als in 2004 een gouden medaille bij het discuswerpen. Tijdens de EK in 2022 pakte zoon Alekna goud. Bij de WK's in 2022 en 2023 was hij goed voor zilver en brons.