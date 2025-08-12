Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft dinsdag nog maar een keertje het wereldrecord gebroken. De Zweed deed dat bij een wedstrijd in Boedapest. Het is al de derde keer dit jaar dat hij het record verbeterde.

Duplantis is al jarenlang veruit de beste polsstokhoogspringer ter wereld en hij heeft er inmiddels een traditie van gemaakt om eens in de zoveel tijd zijn wereldrecord nog ietsje scherper te stellen. In Boedapest deed hij dat dinsdag nog maar weer een keertje, want hij sprong bij zijn tweede poging over 6,29 meter en dat was een centimeter hoger dan twee maanden geleden in Stockholm. Het fenomeen brak daarmee alweer voor de dertiende keer in zijn loopbaan het wereldrecord. Dat deed hij voor het eerst in 2020.

Dat Duplantis elke keer zijn record met één centimeter aanscherpt en niet met meer is geen toeval. De Zweed krijgt tenslotte elke keer een bonus als hij het record breekt. Op deze manier krijgt hij dus meerdere keren een extraatje en dat levert hem ongetwijfeld een hoop geld op.

Innige kus

Duplantis werd wereldberoemd doordat hij vorig jaar op de Spelen in Parijs goud won. Hij sprong ook toen een wereldrecord en rende vervolgens rechtstreeks naar zijn vriendin Desiré Inglander om haar te zoenen. Dat is inmiddels ook traditie, want zijn geweldige sprong in Boedapest vierde hij ook met een innige kus met haar. Duplantis en Inglander zijn sinds kort verloofd.

Nederlandse atletes

Waar Duplantis uiteindelijk de show stal tijdens de wedstrijd in Boedapest waren ook de Nederlandse atletes op dreef. Femke Bol, Lieke Klaver en Nadine Visser wisten allemaal hun wedstrijd te winnen. Bol was oppermachtig op de 400 meter horden, Klaver de snelste op de 400 meter en Visser zette een geweldige tijd neer op de 100 meter horden.

Voor de atleten staat dit siezoen in het teken van de wereldkampioenschappen. Die worden van 13 tot en met 21 september gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.