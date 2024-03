Polsstokhoogspringster loopt gruwelijke blessure op bij foute landing: 'Maar ik kom terug'

Een vreselijk moment op de WK indoor atletiek. De Franse polsstokhoogspringster Margot Chevrier liep bij haar landing een gebroken enkel op en schreeuwde het uit van de pijn.

Chevrier ging in Glasgow in de finale op voor haar tweede poging op 4.65 meter. De Française kwam echter niet goed omhoog. Bij de landing ging het vervolgens helemaal mis. Ze belandde half op het kussen en het was direct duidelijk dat het helemaal mis was. Haar enkel stond haaks op haar onderbeen en volgens haar coach 'stak het bot eruit'.

De toegesnelde vrijwilligers keken hulpeloos toe, terwijl Chevrier verging van de pijn. Medische hulp kwam vervolgens ter plaatse en Chevrier werd per brancard naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ze te horen dat ze twee keer geopereerd moest gaan worden. Een keer in Schotland en de tweede keer in Frankrijk.

Olympische Spelen

Sowieso een bijzonder vervelend moment voor Chevrier, maar nog een extra omdat de Olympische Spelen komende zomer in Parijs op het programma staan. De 24-jarige atlete toont zich echter hoopvol: 'Parijs 2024, ik zal er zijn!'