'Postergirl' Femke Bol: 'Mijn ouders blijven maar foto's maken'

Femke Bol en Nadine Visser blikken samen vooruit op de FBK Games in Hengelo. Bol zal daar voor het laatst in actie komen op de 400 meter, voordat ze richting de Olympische Spelen in Parijs gaat. "Het voelt als thuis", zegt de atlete over de FBK Games, die op 7 juli gehouden worden in eigen land.

"Dit is iets heel bijzonders", zegt Bol donderdag op een persconferentie van het jaarlijkse atletiekevenement in Hengelo. "Ik ben daar op mijn gemak en kijk er elk jaar naar uit."

'Femke werkt heel motiverend'

Op de persconferentie heeft ze het erg gezellig met Visser, die ook aanwezig is. De atleten vinden steun bij elkaar. "Femke werkt heel motiverend. Ik kan veel van haar leren. Ondanks dat we andere disciplines doen", vertelt Visser die tijdens de FBK Games in actie komt op de 100 meter horden.

Postergirl

Bol is inmiddels uitgegroeid tot het gezicht van de Nederlandse atletiekploeg. Daar kan ze zelf ook niet meer omheen. "Ik ben het nu wel gewend, maar mijn ouders blijven foto's maken als ik weer postergirl van een toernooi ben", aldus de 24-jarige atlete. "Mezelf zo groot zien, is ook niet heel normaal."

Maar ze doet het niet alleen voor zichzelf. "Uiteindelijk sta ik daar in het Nederlandse tenue en wil ik Nederland trots maken." Ook haar team is onderdeel het succes van Bol. "Het voelt nooit alsof ik er alleen voor sta op de baan. We doen het echt met z'n allen."

Stap voor stap richting Spelen

Bol loopt op zondag 7 juli de Fanny Blankers-Koen (FBK) Games in Hengelo, die voor het eerst uitverkocht zijn. Ze loopt daar voor het laatst de 400 meter, voordat ze haar blik op de Olympische Spelen in Parijs kan richten. Daar is ze favoriet voor het goud, in ieder geval op de 400 meter horden. Maar ook in de estafette-nummers is ze een belangrijk onderdeel voor medaillekansen.

'Nooit verder dan horde 7'

Bol wil werken aan haar 400 meter en daarom gaat ze ook die afstand doen. "De Spelen komen dichtbij, maar er kan nog veel gedaan worden in 5 weken", zegt ze. "Ik loop het liefst veel races. Zo kan ik stap voor stap richting de Spelen toewerken. In die wedstrijden kan ik terugzien wat we in de trainingen gedaan hebben. Ik loop in de training nooit verder dan horde 7, in een wedstrijd met adrenaline loop ik wel alles."

De drukke periode richting de Spelen vindt Bol een mooi vooruitzicht. Als het aan haar ligt staat ze zoveel mogelijk op de atletiekbaan. "Als ik een tijdje niet loop dan mis ik mijn hordes ook echt."

EK atletiek

Op de EK atletiek begin deze maand in Rome toonde Bol al haar vorm. Hoewel ze zei nog niet in topvorm te zijn, toonden haar resultaten een prima toernooi. Zeker als opmaat richting de Spelen. Bol kwam thuis met twee gouden medailles en een flinke smak prijzengeld.