Laura de Witte stond woensdagavond voor een enorme verrassing. De Nederlandse ex-topatlete kondigde in de zomer haar afscheid aan en werd nog eens goed in het zonnetje gezet. "Ik had geen idee, ik dacht dat ik uiteten ging."

De Witte zwaaide in augustus als 29-jarige (inmiddels 30) af als topatlete. Zij behoorde tot de groep vrouwen die in 2022 Europees kampioen werd bij de 4x400 meter estafette. "Ik heb er afgelopen jaar goed over nagedacht en de liefde voor de sport was er eigenlijk niet meer", sprak De Witte bij NH Nieuws. "Ik merkte dat de balans niet meer klopte. Ik moest echt trainen om tot een prestatie te komen. Dat is niet lekker trainen."

Runner's World vond dat zij een knallend afscheid verdiende. Het hardlooptijdschrift zette De Witte op de voorpagina en organiseerde een samenzijn met haar naasten. Daarin werd een film van twintig minuten afgespeeld met hoogtepunten uit haar carrière. De atlete uit Leek wist daar zelf helemaal niks van af. "Ik had geen idee, ik dacht dat ik uiteten ging."

'Dit betekent zóveel voor mij'

"Opeens zag ik AV Trias gevuld met familie, vrienden, collega's, trainingspartners en sponsors", schrijft ze op Instagram. Over de film die ze met zijn allen keken, zegt De Witte: "Damn, ik heb zoveel gehuild. Dit betekent zó, zó, zóveel voor mij. Bedankt voor het organiseren. En oh ja, ik sta op de cover van Runner's World!"

Het meesterbrein achter de operatie

Haar oudere zus Lisanne (33) was logischerwijs ook aanwezig bij het evenement. "Erg trots op mijn kleine zusje", schrijft de nog altijd actieve topatlete. "Ze heeft dit allemaal verdiend." Vervolgens doet zij ook nog uit de doeken hoe de verrassing in zijn werk is gegaan: "Ik heb Lau weken geleden verteld dat we uiteten gingen. Daarna een verhaal bedacht dat we naar Trias moesten, voordat we uiteten konden. Ze had het niet door dat er wat aan de hand was, tot de allerlaatste minuut!"

Laura de Witte is tweevoudig deelnemer aan de Olympische Spelen, in 2016 en 2021.