Schok door atletiekwereld: Kelvin Kiptum (24), wereldrecordhouder op de marathon, overleden

Tragisch nieuws uit de atletiekwereld. Kelvin Kiptum is zondag bij een ongeval om het leven gekomen. De wereldrecordhouder op de marathon werd slechts 24 jaar oud.

Kiptum raakte zondag samen met zijn trainer Garvais Hakizimana uit Rwanda betrokken bij een ernstig auto-ongeluk in Kenia. De atleet en zijn Rwandese coach overleden ter plekke. Een derde inzittende van de auto raakte gewond en wordt behandeld in een ziekenhuis.

Het drietal was onderweg van Kaptaget naar Eldoret in het westen van Kenia. Kiptum was de bestuurder van de auto, die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en op een boom botste. De vrouw die met hen reisde, liep volgens een politiewoordvoerder zware verwondingen op. Haar precieze toestand is niet duidelijk. Kiptum laat twee jonge kinderen achter.

Op 8 oktober 2023 liep Kiptum nog een wereldrecord op de marathon, met een tijd van 2:00.35. Hij was de eerste atleet die een marathon liep onder de twee uur en een minuut. Later dit jaar, in april, zou hij de marathon van Rotterdam lopen.

Wreckage of the car involved in an accident that killed 24-year-old Marathon World Record Holder Kelvin Kiptum and his coach Gervais Hakizimana along Eldoret-Ravine highway at 11:17pm on Sunday, February 11, 2024.



[Photo: Stephen Rutto) pic.twitter.com/mDaD1aQmq8 — The Standard Digital (@StandardKenya) February 11, 2024

'Een legende op zich'

De voormalige Keniaanse premier Raila Odinga noemde het nieuws over de dood van Kiptum ‘verwoestend’ en beschreef de superster als een ‘bijzonder en inspirerend individu’. Gideon Kimaiyo, een Keniaans parlementslid, schreef: "Met pijn in het hart leren we van het overlijden van Kelvin Kiptum, de wereldrecordhouder op de marathon, en zijn coach bij een tragisch ongeval langs de weg Eldoret-Kaptagat. In de bloei van zijn carrière, een legende op zich. Het is moeilijk om dit nieuws te begrijpen en verdragen.”

Sebastian Coe

Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics bracht namens de wereldwijde atletiekbond zijn condoleances over aan vrienden, familie, team- en landgenoten van Hakizimana en Kiptum. Hij zei geschokt en verdrietig te zijn en noemt de marathonloper in een verklaring "een ongelooflijke atleet die iets ongelooflijks nalaat". "We zullen hem ontzettend missen", aldus Coe.