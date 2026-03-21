De 4x400 meter op de WK indoor atletiek in Polen zijn voor Nederland uitgelopen op een debacle. Keenan Blake ging onderuit tijdens de eerste wissel, waarna de kansen op een medaille nihil werden. Na afloop steekt een schuldbewuste Blake de hand in eigen boezem.

Nederland hoorde vooraf bij de kanshebbers op een medaille. Aangezien veel wereldtoppers, waaronder ook Lieke Klaver, zich focusten op het individuele toernooi, stond vrijwel geen enkel land op volle oorlogssterkte aan de start. Maar voor Nederland ging het direct mis. Al bij de eerste wissel kwam Keenan Blake ten val, toen hij het stokje wilde doorgeven aan Myrte van der Schoot.

Botsing

Na afloop vertelt een sippe Blake waar het precies mis ging, toen hij vlak voor zijn val in het gedrang kwam. "Een Amerikaan kwam voor me, toen dacht ik, ik ga er achter langs. Maar toen botsten we al een beetje", begint Blake zijn analyse bij de NOS. "Later dacht ik toen van, dan ga ik nu. Maar ik tikte hem weer op zijn been, daardoor ging ook hij weer langzamer."

'Mijn schuld'

Met zoveel atleten die allemaal de perfecte lijn willen rennen was het behoorlijk chaotisch rond de wissels. "Bij de wissel kwam er ook nog een Pool strak voor me, terwijl ik hem een meter ruimte wilde geven. Toen gingen we alle drie door elkaar heen en lagen we op de grond", aldus de 23-jarige Amsterdammer. "Ik geef mezelf wel de schuld. Het is heel jammer."

Achteraf gezien denkt de ongelukkige atleet dat het plan prima was, maar dat vooral de uitvoering schortte. "Ik nam zelf de tactische keuze om achter hem te gaan zitten. Dat heb ik misschien iets te scherp gedaan. Maar op dat moment was het de juiste keuze, alleen heb ik het gewoon verkeerd uitgevoerd. En toen liep het mis, dat kan gebeuren", besluit een schuldbewuste Blake.

WK indoor

En zo eindigt de WK indoor voor Blake met een sisser. Na zijn valpartij konden Van der Schoot, en vervolgens Tony van Diepen en Eveline Saalberg het niet meer bolwerken. Nederland werd vierde. Ook het gevallen Amerika kon geen inhaalslag meer bewerkstelligen. Daardoor ging het goud naar België. Overigens heeft de Nederlandse ploeg protest ingediend tegen de Polen, waarmee er nog een kleine kans bestaat op een medaille.