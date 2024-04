Superieure Abdi Nageeye wint Marathon Rotterdam met Nederlands record

Abdi Nageeye heeft voor de tweede keer de marathon in Rotterdam gewonnen. De Nederlander was in een tijd 2.04.43 de beste van allemaal en daarmee dook hij ook nog eens dertien seconden onder zijn Nederlands record. Nageeye won ook in 2022 in Rotterdam.

Nageeye streed in de slotfase met de Ethiopiërs Amedework Walelegn en Birhanu Legese om de winst. Legese haakte op iets meer dan twee kilometer voor de finish af en dus werd het een tweestrijd, waarbij voor Nageeye naast de winst ook zijn eigen Nederlandse record een rol speelde.

Met nog een kilometer te gaan had Nageeye genoeg gezien en op zijn versnelling had Walelegn geen antwoord. De Nederlander zette vol aan en liep uiteindelijk dertien seconden sneller dan zijn nationale record van twee jaar geleden.