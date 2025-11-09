"Als ik dat soort dingen lees, besef ik dat het niet vanzelfsprekend is om te mogen opgroeien in een warm en veilig gezin." Femke Bol is begaan met kinderen in de wereld die niet in een veilige omgeving opgroeien. Vandaar dat de volledige opbrengst van haar gloednieuwe kinderboek naar een stichting gaat die haar zo aangrijpt.

Op 17 november verschijnt namelijk het kinderboek Go Femke, Team TOFF gaat ervoor!. Het gaat over Femke en haar broer Jeroen die naar een sportkamp worden gestuurd. "De Femke in het boek vertoont absoluut een aantal gelijkenissen met de echte Femke", zegt de 25-jarige Bol in gesprek met Mezza.

"De laatste jaren merk ik steeds vaker wat de impact is van mijn bekend-zijn. Jonge meisjes lopen rond met van die Femke-vlechtjes, ze willen het daarbij horende felle elastiekje in hun haar. Ik kan blijkbaar dus iets voor ze betekenen", aldus Bol, wiens echte broer Jeroen, basisschoolleraar, met het idee kwam. Bol hoopt met haar boek kinderen aan het lezen en sporten te krijgen.

Geld naar goede doel

"De Femke in het boek is vooral iemand die wil laten zien hoe leuk sport is, hoeveel plezier je er uit kunt halen. Dat je niet per se succesvol hoeft te zijn om het naar je zin te hebben", stelt Bol. "En dat het oké is om soms onzeker te zijn."

Bol hoopt vanzelfsprekend veel boeken te verkopen. Niet voor haar eigen gewin, maar dat van de stichting Free a girl van Yolanthe Cabau. Zij zetten zich in tegen seksuele uitbuiting van jonge kinderen, met name in kansarme landen. De volledige opbrengst van Go Femke, Team TOFF gaat ervoor! gaat namelijk naar de stichting.

"Ik zie mezelf heus niet als de grootste idealist op aarde. Ik ben wel iemand die geraakt wordt door het leed dat kinderen treft. Seksuele uitbuiting van kinderen grijpt me zó aan", benadrukt Bol. "Als ik dat soort dingen lees, besef ik dat het niet vanzelfsprekend is om te mogen opgroeien in een warm en veilig gezin in Amersfoort, gewoon kunnen doen wat je hart je ingeeft. Voor diegenen die dat geluk niet hebben, wil ik graag wat terugdoen."