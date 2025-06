Topatlete Femke Bol rent voor eigen publiek waanzinnige hap uit record op FBK Games

Femke Bol heeft haar sterrenstatus voor eigen publiek meer dan waargemaakt. De Nederlandse topatlete liep de 400 meter horden op de FBK Games in Hengelo. In een aardig deelnemersveld liet ze de eigen fans het hardst juichen door als eerste over de finish te komen. In een recordtijd

Na een lange stilte in het stadion mocht Bol eindelijk weg uit de startblokken. Ze moest lang in de houding wachten, maar was bij de start meteen sterk weg. Ze liep al in de bocht weg bij haar concurrenten en kon zich richten op het meeting record. Haar tijd van 2022 (53,94 seconden) werd het doel van haar in het restant van de race. Ze kon vrijuit de beste tijd ooit in Hengelo lopen: 52,51 seconden. De nummer 2 in Hengelo, Gianna Woodruff, was meer dan twee seconden langzamer dan Bol.

'Een van mijn favorieten'

Ze liep een goede tweede bocht, vond ze meteen na afloop. "Ik ben heel blij dat ik hier harder dan ooit heb gelopen", zei ze al uithijgend tegen de NOS. "Het was pas mijn tweede race. Ik heb in mijn race al eigen punten gehad om op te letten, dat is fijn om te merken. Ik kan hier heel goed lopen, dit is één van mijn favoriete wedstrijden van het seizoen." Bol doet 'graag haar best' voor dergelijke records, maar winnen is het belangrijkst.

'Dan ben ik pas helemaal fris'

Toch is ze erg trots op haar nieuwe meeting record in Hengelo. Een handtekening van haar die, hoopt ze, nog wel een tijdje blijft staan. Nu kan de focus op de zomer en een goed plan voor het WK in september in Japan. Omdat ze nu terugkwam van een loodzwaar trainingskamp in het hete Rabat in Marokko, was ze 'niet helemaal fris' naar Hengelo gekomen. "Maar in Japan ben ik pas helemaal fris", lachte ze.

Terug uit Rabat

Bol was de afgelopen weken in de Marokkaanse stad Rabat op trainingsstage. De arbeid in de zon pakte goed uit en dit weekend keerde ze terug voor de Pinksterrace in eigen land. Voor eigen publiek rende ze weer goed. Zo won ze de afgelopen drie edities op de 400 meter horden en pakte ze tussendoor ook nog twee andere afstanden.