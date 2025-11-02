Sifan Hassan is als zesde geëindigd in de marathon van New York. De olympisch kampioene vocht lang mee in de kopgroep, maar moest in de laatste kilometers afhaken. De Nederlandse liep leeg op de zware heuvels van Manhattan en verloor de aansluiting met de drie Keniaanse favorieten. Titelverdediger Abdi Nageeye is nog onderweg en probeert in de achtervolging een zo goed mogelijke klassering te behalen.

De vrouwenrace kende lange tijd een levendige kopgroep waarin Hassan zich dapper handhaafde. De Nederlandse moest meermaals terrein prijsgeven op de vele bruggen in New York, maar knokte zich telkens terug. In de tweede helft van het parcours vol hoogtemeters begon de vermoeidheid zichtbaar toe te slaan. Waar Hassan nog even mee kon toen Sheila Chepkirui het tempo opvoerde, moest ze passen toen ook Hellen Obiri en Sharon Lokedi versnelden.

Sifan Hassan komt er niet aan te pas

De Keniaanse kopvrouwen maakten er in de slotfase een ware krachtmeting van. Winnares van vorig jaar Chepkirui moest afhaken, waarna Obiri en Lokedi de strijd om de overwinning bepaalden. In de laatste kilometer versnelde Obiri overtuigend en sloeg ze een beslissend gat, op weg naar haar tweede zege in New York.

Obiri won de marathon uiteindelijk in een tijd van 2:19:51, goed voor een nieuw parcoursrecord. Nooit eerder liep een vrouw in New York onder de 2 uur en 20 minuten. Ze bleef Lokedi en Chepkirui voor. Hassan werd in de slotfase nog ingehaald door de Amerikaanse Annie Frisbie en finishte als zesde in 2:24.43, bijna vijf minuten achter winnares Obiri. De Nederlandse kon dit keer geen rol spelen in de strijd om het podium, maar toonde opnieuw haar veerkracht op het loodzware parcours.

Titelverdediger Abdi Nageeye op jacht naar topklassering

Bij de mannen is Nageeye nog bezig aan de laatste kilometers van zijn marathon. De 35-jarige titelverdediger verloor halverwege het contact met de kopgroep, maar loopt in een achtervolgende groep op de grens van de top tien. De Nederlander oogt vermoeid, maar blijft strijden voor een zo hoog mogelijke klassering.

Nageeye, die vorig jaar geschiedenis schreef door als eerste Nederlander ooit de marathon van New York te winnen, begon dit keer met startnummer 1 op zijn borst. "Dat blijft speciaal", zei hij vooraf. "Deze stad, dit publiek — dat geeft me altijd kracht."