Femke Bol is 'de vliegende Hollandse', die in volle vaart naar goud snelde op de 400 meter horden bij de WK atletiek. Vader Joost Bol is juist 'de niet-vliegende Hollander'. Hij leed onder vliegangst.

Jarenlang was de vader van topatlete Femke Bol absent in buitenlandse stadions. Daardoor moest hij zijn oogappeltje de gouden plakken zien opeenstapelen via de televisie. Maar daar kreeg hij genoeg van.

In 2024 schreef hij zich in voor een cursus om van zijn vliegangst af te komen. Die angst trad overigens pas bij Bol senior op toen hij al bijna 40 was. Daarvoor stapte hij onbekommerd een vliegtuig in.

Sessies

Femke moeidigde haar oude man aan om iets te doen aan zijn vliegangst. "Op een gegeven moment denk je: ik mis wel heel veel. En ik was er klaar voor. Ik heb eerst zes sessies gehad met een psycholoog, om te kijken waar de angst vandaan komt, en die aan te gaan”, vertelt hij tegen het AD.

De trainingen waren gericht op verzoening met het feit dat je als passagier in een vliegtuig nou eenmaal geen controle hebt over de situatie. Het begon met over de reling hangen op een hoge flat, ook werd hij in een kruipruimte gestopt met het luik dicht. "Ik kreeg geen paniekaanval", vertelt hij. "Waarom zou ik dat dan in de lucht wel hebben? Daar heb je de controle ook niet. Ik leerde ook om angst te herkennen en te hanteren."

Japan

En nu is hij dus in Japan. Het is zijn eerste vlucht verblijf in Azië en hij geniet volop van karaoke en sushi. Ook kan hij Femke steunen, al zijn er momenten dat de gouden atlete zich wil isoleren van alles en iedereen. "Alleen op de wedstrijddag moeten we niet in de buurt komen. Femke is van de planning, die mag niet verstoord worden", legt hij uit.

Goud

Femke Bol heeft vrjidag voor de tweede keer op rij de wereldtitel veroverd op de 400 meter horden. De 25-jarige Amersfoortse liep in een uitverkocht Japan National Stadium naar het goud in een tijd van 51,54, de beste tijd van dit jaar. Het is haar zesde medaille op een WK. Ze won in Tokio ook zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Op de WK van Boedapest van 2023 won ze twee gouden medailles en op de WK van 2022 in Eugene twee zilveren medailles.