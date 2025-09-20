Het verhaal van atleet Oscar Pistorius is een van de akeligste in de sportgeschiedenis. De paralympisch sporter vermoorde in 2013 zijn toenmalige vriendin, ging de bak in en is inmiddels weer vrij man. 'Blade Runner' heeft nu zelfs trouwplannen.

De man met twee kunstbenen van koolstofvezel schoot op Valentijnsdag 2013 zijn vriendin Reeva Steenkamp dood. De Zuid-Afrikaan beweerde dat hij een inbreker had betrapt in zijn huis en dat zijn schot daarvoor was bedoeld.

Rita Greyling

De krant Daily Mail meldt dat Pistorius een nieuwe vriendin heeft: Rita Greyling. Hij ontmoette haar nadat hij onder voorwaarden uit de bak mocht komen. Volgens de krant zijn Blade Runner en Greyling 'zwaar verliefd' en is hij 'verzot' op haar. Een bron zegt: "Oscar zegt dat hij met haar wil settelen. Hij wil een gezin. Hij ziet kinderen krijgen als de volgende stap in zijn leven en in hun relatie." Greyling is werkzaam in de consultancy en komt uit Wakkerstroom, in het oosten van Zuid-Afrika.

Tot nu toe hebben de twee weinig ruchtbaarheid gegeven aan hun relatie. De bron zegt: "Oscar probeert zijn leven weer op te bouwen in de luwte. Hij komt niet in cafés en restaurants. Hij mijdt het grote publiek. Hij wil terugkeren in de maatschappij, stap voor stap. Hij ontmoet vooral mensen uit families waarmee de familie Pistorius al decennia bekend is. Hij doet het rustig aan."

Nederlandse kerk

Hij woont in een groot pand van zijn oom Arnold, die rijk is geworden met handel in onroerend goed en investeringen in de toeristische sector. Arnold beschikt over gewapende beveiligers en agressieve honden om de bewoners te beschermen. Pistorius doet liefdadigheidswerk bij een lokale vestiging van de Nederlandse gereformeerde kerk. Betaald werk ligt niet voor het oprapen gezien zijn verleden.

'Over zijn schouder kijken'

De familie van Steenkamp vindt het onprettig dat Pistorius niet meer gevangen zit, ondanks dat hij bij zijn veroordeling het vooruitzicht kreeg dat hij tot 2029 vast zou zitten. "Oscar zal geschokt zijn als hij terugkeert in de echte wereld", stelde de familie.

"Het is nu een andere wereld. Geweld tegen vrouwen wordt nu serieuzer genomen. Hij zal niet meer de aandachtsmagneet zijn die hij vroeger als superster was. Hij zal nu altijd over zijn schouder moeten kijken."