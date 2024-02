Weergaloze Femke Bol verbetert opnieuw wereldrecord 400 meter indoor op NK

Femke Bol heeft op het NK indoor het wereldrecord op de 400 meter verbeterd. De atlete won de nationale titel in een tijd van 49,24 en dat was een fractie sneller dan haar tijd van vorig jaar. Ook toen liep ze een wereldrecord op het NK.

Bol verbeterde vorig jaar het 31-jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvilova. De Nederlandse was met haar tijd van 49,26 toen een stuk sneller dan het record van Kratochvila. Zondag liet Bol in Apeldoorn zien dat het nog een stukje beter kan. De klok stopte na 49,24 seconden.

'Droom die uitkomt'

Bol, die afgelopen jaar werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar, was bijna een seconde sneller dan nummer twee Lieke Klaver, die ook haar persoonlijk record verbeterde. Het publiek in Apeldoorn gaf Bol een staande ovatie en ze was na afloop blij dat er veel publiek op de tribunes zat.

"Het is echt niet normaal", zei Bol na haar razendsnelle race. "Het is geweldig om voor zoveel publiek te lopen, een droom die uitkomt."

Blik op Parijs

Voor Bol is het indoorseizoen een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de wedstrijden buiten. Daar is ze de specialist op de 400 meter horden. Op dat onderdeel werd ze afgelopen jaar wereldkampioen en hoopt ze komende zomer op de Olympische Spelen in Parijs goud te pakken.

Haar grote concurrente in Parijs is Sydney McLaughlin. De Amerikaanse ontbrak op het WK van afgelopen jaar, maar is de houdster van het wereldrecord en ook de regerend olympisch kampioen.