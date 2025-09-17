De racewereld is in shock nadat Engels racetalent Will Macintyre met een vreselijke boodschap is gekomen. De 18-jarige autocoureur, die dit jaar nog won op het iconische Britse circuit Silverstone, blijkt ernstig ziek te zijn. De diagnose is heftig en de steun stroomt binnen.

In april won hij nog in de GB3-klasse op Silverstone, maar nu een paar maanden later ziet zijn leven er heel anders uit. "Dit is een heel ander bericht dan normaal, maar ik gooi het er maar uit. De afgelopen maanden voelde ik me niet zo goed, niet mezelf en nu begint het duidelijk te worden waarom. Ik ben gediagnosticeerd met zowel hersenkanker als longkanker. Helaas is het zo ernstig als dat het klinkt. Het fantastische team in het ziekenhuis heeft me nu al flink geholpen met een plan hoe ik dit moet bestrijden", schrijft hij op Instagram.

'Daar hoor ik thuis'

Macintyre toont zich vastberaden en maakt zich nog weinig zorgen over zijn (race)toekomst. "Helaas betekent dit dat ik voorlopig niet meer zal racen, maar wees ervan verzekerd dat ik weer achter het stuur kruip zo gauw het kan. Daar hoor ik thuis. Ik wil mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun. En iedereen die me blijft steunen in deze onverwachtse omweg", sluit hij de boodschap af. Op Instagram stroomt de steun binnen voor de jongeling. "Blijf vechten, we steunen je en wensen je alle kracht", is een veelgeschreven steunbetuiging onder het bericht.

Grootse carrière in Formule 4

De jonge Engelsman heeft wel wat kartervaring, maar stapte al op zijn veertiende over naar de 'echte' auto's. Als rookie werd hij tweede in zijn eerste seizoen in het Ginetta Junior-kampioenschap. In 2022 reed hij al in de Formule 4 en werd hij in de laatste race meteen tweede in twee verschillende races. Daarmee verdiende hij een definitief plekje op de grid en werd hij in zijn eerste volledige seizoen in de F4 ook weer tweede in het kampioenschap na twee zeges en 12 podiumplekken.

Sinds 2024 reed hij in de GB3, waar hij vijfde werd in zijn eerste seizoen en nu in zijn tweede seizoen ook goed bezig was met een overwinning en twee podiumplekken. Hij moet dus gedwongen zijn seizoen stoppen vanwege de heftige diagnose.