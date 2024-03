Richard Verschoor de beste bij sprintrace Formule 2 in Saoedi-Arabië

Richard Verschoor heeft vrijdag het goede voorbeeld gegeven aan Max Verstappen bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlandse coureur van Trident won de sprintrace in de Formule 2. Het was voor de 23-jarige Verschoor zijn vierde overwinning in de opstapklasse van de F1.

Verschoor begon de race vanaf P2 achter polesitter Paul Aron. In de achtste ronde verraste hij de Noor met een inhaalactie op het einde van het rechte stuk. Verschoor moest daarna z'n koppie erbij houden vanwege een safety car en deed dat. De Nederlander controleerde de race en zag als eerste de wapperende geblokte vlag.

Aron eindigde uiteindelijk als derde, zijn landgenoot Dennis Hauger finishte nog voor hem op het Jeddah Corniche Circuit. Zaterdag staat om 14:25 uur de hoofdrace van de Formule 2 gepland, met Verschoor vanaf P10.

Grand Prix van Saoedi-Arabië

Om 18:00 uur is het de beurt aan Verstappen. Dan rijdt hij de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. In de laatste vrije training was hij de snelste, met achter hem Charles Leclerc.