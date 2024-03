Video | IndyCar-coureur Rinus Veekay loopt half miljoen dollar mis door beuk Romain Grosjean

Een hele dure crash voor Rinus Veekay. De Nederlandse IndyCar-coureur viel zondag al in de eerste bocht uit doordat hij geraakt werd door Romain Grosjean. Het gebeurde tijdens de 1 Million Dollar Challenge. Veekay kan de winst en daarmee de mooie prijzenpot vergeten.

De 23-jarige Van Kalmthout, zoals de echte achternaam van Veekay luidt, moest zich voor de finale zien te plaatsen door in zijn heat na tien rondes bij de beste drie te eindigen. Dat kon hij meteen vergeten, want al in de eerste bocht werd hij geramd en was het einde verhaal voor hem.

Het vervelende voor Veekay was dat hij er helemaal niets aan kon doen. Hij werd geraakt door voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean. Ook de Fransman kon weinig doen aan de crash, want hij werd op zijn beurt weer aangetikt door Scott Dixon. Grosjean raakte daardoor de controle kwijt over het stuur en tikte Veekay uit de wedstrijd, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zat. Bekijk hieronder de crash.

Flinke prijzenpot

De 1 Million Dollar Challenge is een nieuwe race in de IndyCar, die niet meetelt voor de stand in het kampioenschap. Wel ligt er een vette prijzenpot klaar voor de coureurs. De winnaar krijgt, niet geheel verrassend, een half miljoen euro. De nummer twee 350.000 dollar en de nummer drie 250.000 dollar.

Overigens is het maar de vraag of de coureurs zelf daar veel aan overhouden. Het is de verwachting dat het grootste deel van de prijzenpot naar het team zal gaan, tenzij de coureur dat natuurlijk in zijn contract uit heeft onderhandeld.