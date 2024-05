3x3-basketbalsters beginnen redelijk aan laatste olympisch kwalificatietoernooi voor Parijs

De Nederlandse 3x3-vrouwen zijn redelijk begonnen aan het laatste olympisch kwalificatietoernooi voor de Zomerspelen in Parijs. Het team met Noortje Driessen, Zoë Slagter, Loyce Bettonvil en Janis Boonstra won de groepswedstrijd van Italië (13-9), maar verloor daarna van Hongarije (11-13).

Bij de eerste twee kwalificatiepogingen in Hongkong en het Japanse Utsunomiya ging het mis voor Europees kampioen Nederland. In Hongarije is de laatste kans om deelname aan de Olympische Spelen veilig te stellen. Er liggen drie tickets klaar: voor de finalisten en de winnaar van de troostfinale.

Route naar Spelen

Zaterdag wacht de laatste groepswedstrijd voor Nederland, dat het dan opneemt tegen Israël. Bereikt Oranje de kwartfinales, dan spelen ze op zondag 19 mei weer. De 3x3-vrouwen staan momenteel derde omdat Italië meer punten maakte (30 om 24). Tegen de Israëliërs, die nog puntloos zijn, is een hoge score dus gewenst.

In de een mogelijke kwartfinale wacht een confrontatie met Spanje, Japan, Egypte of Mongolië.

Europees kampioen

In september 2023 werd Nederland Europees kampioen in Israël. Destijds was Oranje met 21-18 te sterk in de finale voor Spanje, waardoor er geschiedenis werd geschreven. Het was het eerste goud voor een seniorenploeg van Nederland.