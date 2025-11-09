De Los Angeles Lakers zijn zaterdagavond hard onderuitgegaan tegen de Atlanta Hawks. Zonder LeBron James en Austin Reaves werd de ploeg van Luka Doncic compleet overklast: 122-102. De nederlaag betekende het einde van een zegereeks van vijf wedstrijden en liet zien dat de Lakers zonder hun leiders kwetsbaar blijven.

Waar de Lakers zoekende waren, speelde Atlanta met het mes tussen de tanden. Opvallend genoeg miste de thuisploeg meerdere basisspelers, waaronder sterspeler Trae Young, maar juist dat leek de rest extra te motiveren. Vanaf het eerste kwart zaten de Hawks er bovenop, met fel verdedigen en hoog tempo.

Lakers volledig ontregeld

Halverwege de wedstrijd liep het verschil razendsnel op. Atlanta scoorde van alle kanten en sneed moeiteloos door de verdediging van de Lakers heen. De Lakers keken op een gegeven moment tegen een achterstand van dertig punten aan, en het publiek in Atlanta genoot zichtbaar van de onverwachte dominantie.

Doncic probeerde de schade te beperken met 22 punten, vijf rebounds en elf assists, maar kreeg nauwelijks hulp. DeAndre Ayton (11 punten) en rookie Dalton Knecht (14 punten) deden wat ze konden, maar het was niet genoeg om de ontketende Hawks af te remmen. Zelfs de jonge Bronny James - zoon van de geblesseerde LeBron - kon met negen punten het verschil niet maken.

Met een 7-3-record blijft Los Angeles bovenin meedraaien, maar de nederlaag tegen een gehavende tegenstander zal pijn doen. Zonder LeBron en Reaves bleek de ploeg stuurloos, en vooral defensief kwetsbaar.

Lakers schrijven geschiedenis

De tik in Atlanta komt op een opvallend moment. Nog geen twee weken geleden schreven de Lakers geschiedenis met de recordovername van 8,7 miljard euro door miljardair Mark Walter. De nieuwe eigenaar, die ook honkbalclub Los Angeles Dodgers en voetbalgigant Chelsea FC in handen heeft, beloofde direct fors te investeren in de toekomst van de club. Maar een nederlaag als deze laat zien dat er ook op sportief vlak nog genoeg werk aan de winkel is.

Sinds de overname is de druk in Los Angeles groter dan ooit. Walter wil van de Lakers opnieuw een wereldmerk maken - niet alleen buiten het veld, maar ook op het scorebord. Voor LeBron, Doncic en de rest van de sterrenploeg betekent dat één ding: resultaten moeten volgen. De nederlaag tegen Atlanta is een valse start in een tijdperk waarin falen nauwelijks wordt getolereerd.