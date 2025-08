Voormalig NBA-basketballer Danilo Gallinari ging samen met zijn zwangere vrouw Eleonora Boi naar het strand in Puerto Rico. Helaas werd het een horrormiddag. Een haai had het namelijk op Boi gemunt...

De 39-jarige journalist en echtgenote van de basketballer werd in haar been gebeten terwijl ze het water in liep op een strand in de Puerto Ricaanse gemeente Carolina. Dat maakte ze vrijdag zelf bekend via Instagram.

'Ergste dag uit mijn leven'

"Het was de ergste dag van mijn leven", zo schrijft ze bij haar bericht. "Ik had nooit gedacht dat ik aangevallen zou kunnen worden door een haai, zo dicht bij de kust op een superdruk strand. Gelukkig maken ik en mijn baby het goed. Ik ben snel geholpen en de operatie om mijn arme, aangevreten been te herstellen is goed gegaan."

Andere strandgangers waren gelukkig alert en haalden Boi uit het water. Vervolgens werd ze naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar een operatie aan haar been werd verricht. Ze liep een open wond op in haar dij, maar de operatie is succesvol verlopen.

Dankbaar

Ook sprak ze haar dank uit aan haar man voor zijn ‘moed en snelle handelen’ tijdens en na de aanval. Hierdoor moest Gallinari wel het concert van Bad Bunny, waar hij kaarten voor had, aan zich voorbij laten gaan.

Gelukkig kan Boi inmiddels wel lachen om de situatie. Zo grapte ze in haar bericht op Instagram dat de haai 'nog wel van haar advocaten zou horen.'

Volgens lokale media bevestigde het Department of Natural and Environmental Resources van Puerto Rico dat de verwondingen vermoedelijk zijn toegebracht door een haai. Om welke soort haai het precies ging, konden ze niet vaststellen.

Danilo Gallinari

De man van Boi, Gallinari, speelde van 2017 tot en met vorig jaar in de prestigieuze NBA. Daar kwam hij uit voor clubs als de Denver Nuggets, de Milwaukee Bucks en de Los Angeles Clippers. Sinds dit seizoen speelt hij voor een club in Puerto Rico.