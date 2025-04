LeBron James en Luka Doncic in de problemen: Lakers wankelen na nieuwe dreun in NBA play-offs

De Los Angeles Lakers staan op de rand van uitschakeling na opnieuw een pijnlijke nederlaag tegen de Minnesota Timberwolves. In Game 4 verloren de Lakers met 116-113, ondanks sterke optredens van sterspelers LeBron James en Luka Dončić. De ploeg uit Los Angeles staat nu met 3-1 achter in de best-of-seven-serie en moet drie keer op rij winnen om nog door te stoten naar de volgende ronde.

Lang leek het erop dat de Lakers de stand zouden gelijktrekken. Ze begonnen het laatste kwart met een comfortabele voorsprong van tien punten en domineerden lange tijd het duel. James noteerde een indrukwekkende double-double met 27 punten, 12 rebounds en 8 assists, terwijl Doncic uitblonk met 38 punten.

Lakers met de rug tegen de muur

Toch liep het in de slotfase mis. Anthony Edwards nam de Timberwolves bij de hand met een magistraal optreden goed voor 43 punten, negen rebounds en zes assists. Onder zijn aanvoering draaide Minnesota de achterstand om. De Lakers speelden het grootste deel van de tweede helft met dezelfde vijf spelers en die vermoeidheid brak hen uiteindelijk op.

Met een open driepunter van Austin Reaves in de laatste seconde kregen de Lakers nog een kans op verlenging, maar de bal trof geen doel. Daardoor zijn de Wolves nu één overwinning verwijderd van een plek in de halve finales van de Western Conference. De vijfde wedstrijd wordt donderdagochtend gespeeld. Bij een nieuwe nederlaag is het seizoen voor de Lakers voorbij.

Knicks, Celtics en Pacers slaan toe

Naast de Lakers kwamen ook andere grote teams in actie. De New York Knicks pakten een belangrijke zege tegen de Detroit Pistons (94-93) en staan nu met 3-1 voor in de serie. Jalen Brunson was opnieuw de uitblinker met 32 punten en 11 assists.

De Boston Celtics maakten korte metten met de Orlando Magic. Dankzij een overtuigende 110-92 overwinning staat ook de ploeg uit Boston met 3-1 voor in hun serie. Verder boekten de Indiana Pacers een knappe zege op de Milwaukee Bucks: 121-112. De Pacers brachten daarmee de stand in de serie op 3-1 en kunnen zich bij een volgende overwinning plaatsen voor de halve finales.