Rafael van der Vaart zit om heerlijke anekdotes niet verlegen. Zo maakte hij een behoorlijk gênant moment mee toen hij nog voetballer was. Met zijn vader in de hoofdrol. "Die stond daar met zijn gulp open."

"Het verhaal Barcelona is natuurlijk het mooiste. Dat is wel goed om te vertellen, dan krijgen de mensen ook een beeld hoe mijn vader in elkaar steekt", trapt Van der Vaart af in de podcast Voetbal Volgens. Die wordt gemaakt door zijn vader Ramon en Edwin van Zaane. Voor de eerste twee afleveringen zijn Van der Vaart en diens partner tophandbalster Estavana Polman te gast.

Voor het avontuur met zijn vader gaan ze terug naar Van der Vaarts dagen als voetballer bij Tottenham Hotspur. Net na de North London Derby tegen Arsenal moest hij met zijn "goede vriend" Jack Wilshere naar Barcelona voor een shoot van Nike. "Hij vloog met zijn Engelse zaakwaarnemer samen met een privéjet naar Barcelona. En mijn vader zou daar dan heen vliegen", weet Van der Vaart nog.

Wereld van verschil

"Dus die zaakwaarnemer van hem: tassie mee, net in pak, stropdas. Alles erop en eraan", schetst de oud-international. Zijn vader en tevens zaakwaarnemer was een dag eerder al naar Spanje gevlogen. "We stappen uit, staan te wachten. Die zaakwaarnemer netjes, dit dat. En mijn zaakwaarnemer staat achter een pilaar met zijn gulp open. Zo lam als een kanarie haalde hij ons op. Die had even iets te lang op een terrasje gezeten in Barcelona", lacht hij.

"Hij stond scheef tegen een paal met zijn shirt uit z'n broek", herinnert Van Zaane zich. "Dit verbaast met ook niet hoor", haakt Polman in. "Nee geintje", voegt ze er aan toe. Het gezelschap kan er in ieder geval smakelijk om lachen. "Het is lang geleden, maar ik moet nog elke keer lachen als we dit verhaal vertellen", aldus Van Zaane.