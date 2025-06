Aanleiding rel rondom Robert Lewandowski bekend: dit moment van topvoetballer zorgde voor grote ergernis

De afgelopen week is er een flink drama losgebarsten in Polen. Dit heeft allemaal te maken met de situatie van topspits Robert Lewandowski bij het nationale elftal. Zijn aanvoerdersband werd afgepakt, iets waar de Barcelona-speler het niet mee eens was. Hij besloot te stoppen bij de nationale ploeg van Polen, en wil daar pas weer voor uitkomen als de bondscoach weg is. Nu lijkt de aanleiding rondom het drama bekend.

Bondscoach Michal Probierz nam de aanvoerdersband af van de spits van Lewandowski en deed hem om de arm van Inter-speler Piotr Zieliński. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de topspits. "Gezien de omstandigheden en het verlies van vertrouwen in de coach van het nationale team, heb ik besloten om te stoppen met spelen voor Polen zolang hij in functie is", reageerde Lewandowski op X. Pas na het vertrek van Probierz hoopt hij weer "voor de beste fans van de wereld te voetballen."

Nog vóór de spits zich op X uitsprak, had bondscoach Probierz al bekendgemaakt dat Piotr Zieliński de nieuwe aanvoerder zou worden, in plaats van Lewandowski, die 158 interlands achter zijn naam heeft.

Ergernis

" Kijk, het is niet alsof ik pas één of twee jaartjes aanvoerder ben. Ik heb de band al elf jaar om, en speel al zeventien jaar voor de nationale ploeg. Dan zou je dit anders moeten aanvliegen", vertelde Lewandowski tegenover WP SportoweFakty. Dat Lewandowski niet langer aanvoerder is, raakt hem op zich niet zo erg. Wat hem vooral steekt, is de manier waarop hij het te horen kreeg: via een telefoontje.

"Dat hoort niet zo. De coach heeft mijn vertrouwen verraden. Hetgeen wat er is gebeurd, doet me echt pijn. Dat gaat niet eens zozeer over wie er aanvoerder is, maar over hoe het wordt gecommuniceerd. Ik werd gebeld toen ik mijn kinderen in bed stopte, ik was er helemaal niet op voorbereid", blikte hij terug. Volgens eigen zeggen had de Pool het kunnen accepteren als Probierz het hem persoonlijk en recht in de ogen had verteld.

Aanleiding

Maar nu lijkt de aanleiding bekend waarom de bondscoach de aanvoerdersband van zijn spits afnam. Want terwijl zijn Poolse ploeggenoten van het nationale elftal in de nacht van donderdag op vrijdag al lagen te slapen om uitgerust aan de interland tegen Moldavië te beginnen, was Lewandowski die nacht nog te vinden in een nachtclub op Mallorca. Bild heeft hiervan een foto naar buiten gebracht.

Erst Länderspiel-Absage, dann im Mallorca-Club bis 2.14 Uhr: Dieses Foto löste den #Lewandowski-Knall aus! https://t.co/dMTyKHPWza — BILD Sport (@BILD_Sport) June 10, 2025

Lewandowski had het oefenduel tegen Moldavië en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland afgezegd om bij te komen van het afgelopen seizoen. Deze verklaring viel in combinatie met de foto van Lewandowski bij de nachtclub niet goed. Vooral omdat de wedstrijd tegen Moldavië een bijzondere was: de laatste interland van Kamil Grosicki.

Uiteindelijk besloot Lewandowski toch op het laatste moment naar Chorzów te reizen om aanwezig te zijn bij de wedstrijd en het afscheid van Grosicki. Maar het feit dat hij pas vlak voor de aftrap aankwam en rond 23.15 uur alweer op het vliegtuig terug naar Barcelona stapte, vergrootte de ergernis alleen maar.

Nederland - Polen

Of Lewandowski nog terugkeert in het nationale elftal, laat hij voorlopig in het midden. Het Nederlands elftal moet op 4 september tegen Polen spelen voor de WK-kwalificatie, maar de kans is dus groot dat de Polen het dan zonder hun topspits moeten doen.