De sporters werken lange tijd toe naar de Olympische Spelen, maar dat doet de familie natuurlijk ook. Voor Connor Watkins gold dat dit keer nog meer dan normaal. Na de afdaling van de Super-G van zijn vriendin Breezy Johnson, vroeg hij haar ten huwelijk in de Italiaanse sneeuw.

Johnson pakte eerder deze Olympische Spelen al een gouden medaille op de afdaling bij de vrouwen. Vier dagen later ging het echter mis op de Super-G. De 30-jarige Amerikaanse was een van de vele vrouwen die onderuit ging en dus niet de finish haalde. Toch stond beneden een nieuw stuk eremetaal op haar te wachten.

'Gekste verbeelding'

Haar vriend Watkins stond daar namelijk in de sneeuw op haar te wachten. Toen ze daar aankwam in haar Team USA-jas, vroeg hij haar ten huwelijk. Watkins was meer dan een jaar bezig met het plannen van het perfecte huwelijksaanzoek 'want het moest meer worden dan onze gekste verbeelding'.

Naast de ring gaf Watkins een houten plaatje met daarin de tekst ' Honestly, who are we to fight the alchemy?'. Een verwijzing naar de tekst uit het nummer The Alchemy van Taylor Swift. Johnson was zichtbaar in tranen tijdens het aanzoek, waar tegenstanders en publiek omheen stond te kijken en te juichen na het ja-woord.

Johnson was vooral bezig met een prestatie neerzetten, 'maar stiekem hoopte ik hier wel op', vertelde ze aan NBC News. "In de realiteit is het zo anders dan hoe je het van te voren bedankt, maar wel in positieve zin. Er is niks beters dan het goed doen en iemand hebben om het mee te delen."