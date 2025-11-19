Dick Advocaat kan niet meer stuk op Curaçao nu hij het eiland naar het WK voetbal heeft geloodst. De Nederlandse bondscoach maakte de historische plaatsingswedstrijd op Jamaica niet in het stadion, maar thuis mee vanwege familieomstandigheden. Maar hij kan zijn borst natmaken als hij terugkeert op Curaçao.

Dat weet Tania Kross zeker. De operazangeres komt van het eiland en verscheen woensdagavond bij talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek op NPO 1 om te praten over de schitterende voetbalavond. Curaçao speelde met 0-0 gelijk in een hachelijke partij en sleepte het WK-ticket door het vuur over de streep. Kross begon de uitzending met een stukje van het volkslied van Curaçao om de plaatsing te vieren. Daarna moest ze lachen om de vraag of Advocaat nog over straat kan in hoofdstad Willemstad of andere plekken op het eiland.

Afgelebberde Dick Advocaat

"Ik denk dat hij er de hele tijd geknuffeld gaat worden. Hij wordt de meest geknuffelde Nederlander ooit", lachte ze, waarop Jinek er een schepje bovenop deed en stelde dat de 78-jarige voetbaltrainer 'helemaal afgelebberd en gedragen wordt' op Curaçao. De prestaties van het voetbalelftal zorgen volgens Kross, die op het eiland woont, voor de nodige saamhorigheid. Allemaal dankzij Advocaat. "Hij had niks te bewijzen en dat vind ik ook zo mooi. Hij gunt het deze jongens. Hij had het niet hoeven doen en had ook thuis kunnen blijven."

'Feest vieren tot aan het WK'

Volgens Kross ziet en hoort ze van Advocaat dat hij ook het teamgevoel voelde. "Hoe dicht deze spelers bij elkaar zijn en hoe de wijken overal op Curaçao op reageren... Dat hadden we nodig, net als dat Nederland dat nodig heeft. Dit komt op zo'n goed moment. Ik hoop dat we vanaf nu tot aan de start van het WK feest gaan vieren. Maar dat komt wel goed, dat kan het volk wel daar. Dit is de saamhorigheid die je wil voor een volk en dat gebeurt nu."

Loting WK voetbal

Curaçao gaat op 5 december in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van het WK voetbal. In de zomer van 2026 worden de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gespeeld. Het eiland zit in pot 4 en kan dus op papier drie sterkere landen loten. Een onderonsje met het Nederlands elftal is ook mogelijk.