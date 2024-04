Ajax-speler Steven Bergwijn heeft een nieuwe gezichtstattoo

Steven Bergwijn was maandag aanwezig bij de Future Cup, een talententoernooi in Amsterdam georganiseerd door Ajax. De aanvoerder was daar samen met Jorrel Hato. Bij Bergwijn viel iets op, hij heeft namelijk een nieuwe tattoo in zijn gezicht.

Bergwijn had de tattoo nog niet bij de uitwedstrijd tegen Sparta (3-3) voor de interlandperiode. In de tussentijd heeft hij dus een bezoekje gebracht aan een tattooshop, want tegen PEC Zwolle afgelopen zondag zat hij er wel. Wat voor woordje er precies staat, valt op de foto niet goed te zien.

Bergwijn heeft meerdere tatoeages, bijna heel zijn lichaam zit vol. De waardevolste? "Dan ga ik toch voor die tijden van mijn kinderen", zei de voetballer bij zijn medische keuring voor Ajax in 2022. De aanvaller heeft de tijden van de geboortes van zijn kinderen op zijn lichaam gezet. "Ik zit helemaal vol eigenlijk, maar ik ben nog niet klaar", vertelde hij destijds. Wellicht dat zijn nieuwe tattoo in zijn gezicht onderdeel was van het plan.

Bergwijn terug na blessure

Bergwijn is inmiddels helemaal hersteld van zijn hamstringblessure, die hem iets meer dan een maand aan de kant hield. De 26-jarige aanvaller viel tegen Sparta voor de interlandbreak in en startte tegen PEC Zwolle. Bergwijn hield het zondag bij de met 3-1 gewonnen wedstrijd 81 minuten vol.

Deze week kan Bergwijn twee keer aan de bak. Donderdagavond staat de thuiswedstrijd tegen Go Ahead op het programma, de zondag erop is het de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax.

Future Cup

Bergwijn zag samen met Hato dat de talenten van Ajax de eigen Future Cup wonnen. De Amsterdammers wonnen de finale door de leeftijdsgenoten van FK Partizan te verslaan. Jinairo Johnson en Sean Steur zorgden voor de Ajax-go