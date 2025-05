Ajax-trainer Francesco Farioli maakt maandelijks duizenden euro's over aan Gordon

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft het kampioenschap niet meer in eigen hand. Na de ongelukkige gelijkmaker van FC Groningen zal de Italiaan balend naar zijn dure penthouse zijn gegaan. Hij huurt zijn woning van een bekende Nederlander.

De ontknoping van de Eredivisie wacht tot de allerlaatste speelronde. Ajax leek zichzelf naar het kampioenschap te voetballen, maar dit ging helemaal mis. Zondag spelen de Amsterdammers tegen FC Twente, maar de Ajax-fans zullen vooral kijken naar Sparta Rotterdam - PSV. Als PSV wint, worden de Eindhovenaren kampioen.

Huldigen kun je leren: Ajax en PSV strijden niet alleen om de schaal Dus toch PSV.. Of is het Ajax dat alsnog de titel pakt dit weekend? Saai was het zeker niet dit seizoen. En met mijn ‘bril’ op: voor één van de marketingteams gaat er in ieder geval veel voorbereidingswerk de prullenbak in de komende dagen.

Gordon

Kampioen worden of niet, Farioli heeft in ieder geval een mooi plekje in Amsterdam. Dat meldt bekendeburen.nl. De 36-jarige Italiaan huurt al een tijdje een penthouse in de Nederlandse hoofdstad. Hij heeft een bijzondere huisbaas: zanger en tv-persoonlijkheid Gordon Heuckeroth.

'Wel of geen kampioen, na alles wat er is gebeurd is de positie van Farioli nagenoeg onhoudbaar' Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf snoeihard voor Ajax-coach Francesco Farioli. De chef voetbal van de krant vindt dat de positie van de Italiaanse coach in Amsterdam onhoudbaar is, of de club nou kampioen wordt of niet.

Buitendouche

De woning ter waarde van bijna 3 miljoen euro wordt voor 7500 euro per maand verhuurd aan de trainer van de Nederlandse nummer twee. Eerst stond de woning te huur voor liefst 15.000 euro, maar daar kwam geen reactie op. Farioli maakt dus maandelijks duizenden euro's over aan Gordon. Daarnaast moest hij een eenmalige waarborgsom van 10.000 euro betalen.

Het penthouse heeft een oppervlakte van liefst 248 vierkante meter en telt drie slaapkamers. Daarnaast heeft de woning een dakterras en is er een buitendouche. Bij lekker weer kan Farioli buiten koken op de buitenkeuken of vlees garen op de barbecue.

Zenuwslopende titelstrijd tussen PSV en Ajax in 2016 herhaalt zich: 'Kwamen ongelooflijk veel emoties los' Voormalig PSV'er Adam Maher weet als geen ander hoe het voelt om kampioen te worden op een zenuwslopende laatste speeldag. In het seizoen 2015/2016 kende de Eredivisie ook een knotsgekke ontknoping. "Dit soort verrassingen zorgen ervoor dat je helemaal door het dolle heen bent", herinnert Maher zich over de onvergetelijke dag in gesprek met Sportnieuws.nl.

Gezin Farioli

De drie slaapkamers in het penthouse heeft Farioli eigenlijk niet nodig. Zijn gezin woont namelijk nog in Italië. Zijn vrouw Agata beviel eind vorig jaar van hun tweede kindje: Tomasso. Hij was net als bij de bevalling van hun zoon niet aanwezig op het moment suprême.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.