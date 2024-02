Ajax-voetballer Steven Berghuis verhuurt megaduur appartement in Rotterdam

Steven Berghuis heeft een appartement in Rotterdam te huur aangeboden. Het gaat om het appartement waar hij zelf in woonde toen hij nog bij Feyenoord speelde. Inmiddels is hij speler van Ajax.

Het appartement is te vinden in het complex De Rotterdam. In 2017 telde Berghuis iets meer dan 700.000 euro neer voor het stekkie, weet Bekende Buren. Nu vraagt hij 3.950 euro per maand aan de huurder, die hij hoopt te vinden via Funda.

De 32-jarige Berghuis maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Ajax. Het is niet bekend wat er in de tussentijd met het appartement is gebeurd. De plek, met twee slaapkamers en een badkamer, wordt volledig gemeubileerd aangeleverd. In totaal heeft het een oppervlakte van 150 vierkante meter.

Noa Lang

Ook Noa Lang was pas bezig met een huizentocht. De aanvaller, die afgelopen zomer bij PSV tekende, heeft op een korte afstand van Eindhoven een villa gekocht. Lang tikte 1,35 miljoen euro af voor een groot huis in Waalre. Hij zou de woning direct hebben afbetaald en dus geen hypotheek hebben genomen.