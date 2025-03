Amerikaanse toptennisser kondigt relatie aan met zeer bekende landgenote, collega's reageren massaal

De Verenigde Staten zijn een nieuw sportkoppel rijker: tennisser Ben Shelton en voetbalster Trinity Rodman hebben elkaar gevonden. Dat blijkt uit een verstopte foto op sociale media.

Maandag deelde de 22-jarige Shelton, die gevreesd wordt op de tour vanwege zijn kiezelharde service, een fotoreeks op Instagram. Na vijf keer swipen kwamen zijn volgers een foto tegen van hem met een vrouw die hem op de wang kust in een lift. Dat blijkt Rodman, de dochter van voormalig NBA-ster Dennis Rodman.

Olympisch kampioene en dochter van omstreden oud-topbasketballer doet boekje open over haar vader: 'Dat is hij niet' De Amerikaanse voetbalster en olympisch kampioene Trinity Rodman, heeft onlangs in een podcast openhartig gesproken over haar gebroken relatie met haar vader, Dennis Rodman. De vijfvoudig NBA-kampioen staat bekend om zijn turbulente privéleven en dat had heftige gevolgen voor hun band.

Liefdeskoppel krijgt enorm veel liefde

'Ik was gefocust, maar ik klim gestaag, ik ben niet in de buurt van mijn top', schrijft Shelton bij zijn fotoreeks. Daaronder prijkt de reactie van zijn kersverse vriendin, die meer dan 3500 keer is geliked. 'Shooters shoot, I guess', reageert Rodman. Ofwel: 'Schutters schieten, denk ik'.

De foto van Shelton en Rodman is te zien op de zesde slide hieronder:

Andere comments komen met name uit de hoek van de tenniswereld. Zo reageren Coco Gauff en Frances Tiafoe op het liefdeskoppel. Zij zijn vooral verrast dat het Insta official is.

Bekende vaders

Shelton is de zoon van oud-tennisser Bryan, die tijdens zijn actieve carrière vier ATP-titels won: twee in het enkelspel en twee in het dubbelspel. Op grandslamtoernooien kon hij geen potten breken, met een vierde ronde op Wimbledon (1994) als beste resultaat. Zijn beste positie op de mondiale ranglijst was 52ste in datzelfde jaar.

Hoe anders is dat voor de vader van Rodman. Dennis Rodman was een grote meneer in de NBA, al was dat niet alleen vanwege zijn spel. De vijfvoudig kampioen (vier keer met het legendarische Chicago Bulls van Michael Jordan) hield er een turbulent privéleven op na met onder andere een relatie met actrice Carmen Electra, een vriendschap met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un en uitjes naar Las Vegas terwijl hij de NBA Finals speelde.

Rodmans avonturen hebben ervoor gezorgd dat zijn dochter geen band met hem voelt. "Hij is geen vader. Misschien wel biologisch, maar verder niets", sprak de voetbalster van de Washington Spirits eind 2024. Dochter Rodman speelde op 22-jarige leeftijd al 46 wedstrijden voor Team USA en scoorde daarin tien keer.

Eerdere relaties

Shelton en Rodman komen uit een eerdere relatie met een topsporter, dus ze weten hoe het is om daar mee om te gaan. De tennisser ging eerder met atlete Anna Hall, terwijl de voetbalster een relatie had met American footballer - en naamgenoot - Trinity Benson.