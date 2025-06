René van der Gijp is bang voor de dood en wat er nog komen gaat. Maar de oud-voetballer was volgens zijn eigen gevoel al een keer dichtbij de dood. Dat gebeurde toen hij ineens niet lekker werd in de auto en bijna een tankstation in reed. "Het is meer dan tien jaar geleden, maar ik denk er nog steeds weleens aan", zegt hij.

'Gijp', zoals zijn bijnaam luidt, is een goedlachse man. De 64-jarige oud-voetballer van onder meer PSV en het Nederlands elftal is een graag geziene gast bij de immens populaire talkshow Vandaag Inside. Maar achter die lach gaat ook een angst schuil. Dat onthult hij bij de BNR-podcast 'Zolang het leuk is' van presentator Wilfred Genee.

'Het gaat een keer komen'

"Ik ben bang voor wat er nog komen gaat. Doendenken kun je het noemen", zegt Van der Gijp in gesprek met Genee. "Maar ik ben me ervan bewust dat dingen zoals met Suzan & Freek (de bekende zanger van het duo kreeg de diagnose ongeneeslijke longkanker op 32-jarige leeftijd, red.) aan de orde van de dag zijn. Ik denk dat je alleen maar blij kan zijn dat als je er zelf niet mee te maken hebt. Maar het gaat een keer komen."

Angststoornis

Die gedachte vindt hij dusdanig eng, dat hij er een soort angststoornis aan over heeft gehouden. Zo denkt hij weleens: 'Stel je voor dat ik niet goed word als ik in de auto zit. Kan zomaar gebeuren'. "En terwijl je dat denkt, voel je jezelf niet lekker worden. Je kan het niet meer stopzetten." Een dergelijke situatie heeft hij namelijk weleens meegemaakt.

'Ik denk er nog steeds weleens aan'

"Ik ben een keer bewusteloos geraakt in de auto en ben toen bijna een benzinepomp in gereden. Wat er gebeurde, weet ik niet. Ik viel opeens weg. Maar het lullige is dat dat juist mij niet moet gebeuren. Want de eerstvolgende 500 keer dat ik in een auto stap, denk ik weer: 'Als ik maar niet weer niet lekker word'. Het is meer dan tien jaar geleden, maar nog denk ik er weleens aan als ik langs dat tankstation rijd."

'Ik was zeiknat'

Wat er op die dag gebeurde, weet hij niet meer. Alleen nog dat hij de weg af ging. Grote betonnen blokken rondom het tankstation voorkwamen dat hij het gebouw binnenreed. "Die heb ik twee keer geraakt, want allebei m'n banden lagen eraf. Ik zat in de auto en het gekke was: niemand kwam kijken. Ik weet niet wat het is geweest, maar ik was zeiknat (van het zweet, red.). Ik heb iemand gebeld die mijn auto heeft opgehaald en ben naar huis gegaan. Dan komt het allemaal. Ik raak dat moeilijk kwijt, dat is niet lekker."

Files ontwijken

Tegenwoordig is Van der Gijp zich er steeds van bewust. Hij ontwijkt ook zoveel mogelijk alle files, zodat zo'n gebeurtenis er niet voor zorgt dat hij onbereikbaar is voor de hulpdiensten en andere mensen er niet voor aan de kant hoeven. "Zelfs als ik via Maastricht moet omrijden hè, dan is dat maar zo."