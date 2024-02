Australische olympiër trekt zich terug uit toernooi na dragen mankini

Een opmerkelijk moment in de ruitersport. De Australische Shane Rose moest zich terugtrekken uit een springwedstrijd. De 3-voudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen droeg een mankini.

De schaars geklede ruiter wilde een grap uithalen, maar dit viel niet goed. De organisatie van het toernooi in Wallaby Hill, in de buurt van Sydney, meldt dat ze 'de plicht heeft om deze problemen aan te pakken en onderzoekt momenteel de zaak.'

🏇 Combiner concours d'obstacles et slip borat ? Shane Rose, triple médaillé olympique australien, l'a fait. Et ça pourrait lui coûter cher puisque sa fédération songe à l'écarter pour les JO 2024... pic.twitter.com/UeHonRlZtw — RMC Sport (@RMCsport) February 18, 2024

Tijdens het springconcours werd juist chique kleding verwacht. Maar Rose dacht hier anders over. De 50-jarige Australiër droeg een oranje mankini, een gorillakostuum een outfit van een karakter van The Simpsons. Hij is nog in de race om de Olympische Spelen in Parijs te halen. Op Facebook schreef hij: "Als mijn kostuum iemand beledigd heeft, dan bied ik mijn excuses aan. Dit was nooit mijn bedoeling."

De Australische bond voor de ruitersprot laat weten dat Rose niet geschorst is, maar dat ze het incident wel onderzoeken.

Shane Rose droeg een mankini op zijn paard ©Getty Images

Olympische Spelen

Rose won drie medailles op de Olympische Spelen, allen waren teamevents. In 2008 (Beijing) en 2020 (Tokio) pakte hij met Australië de zilveren plak. Daarnaast was de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 goed voor een bronzen medaille.