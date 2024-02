AZ pest Ajax en Brian Brobbey op sociale media: 'Wouter Goes die z'n zakken leegt vanavond'

AZ is nog lekker aan het nagenieten van de zege op Ajax zondagmiddag (2-0). Op sociale media besloot de Alkmaarse club Ajax - en in het speciaal Brian Brobbey - nog even te pesten.

AZ deelde een tweet over Wouter Goes met de tekst (vertaald naar het Nederlands): 'Wouter Goes die vanavond zijn broekzakken leegt.' Daar zitten drie plaatjes bij: een telefoon, een autosleutel en Brian Brobbey.

Het is een grapje dat vaker wordt gemaakt als een verdediger zijn directe tegenstander 'in zijn broekzak had'. Overigens scoorde Brobbey nog wel in de 88e minuut, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd door de VAR.