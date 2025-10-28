De vrouw van Loris Karius is vermoedelijk bekender dan de keeper zelf. Diletta Leotta steelt regelmatig de show in Italië. Dat deed ze dit weekend weer. De 34-jarige Italiaanse maakte enorme indruk en 'liet weinig aan de verbeelding over'.

Leotta verscheen in een strakke, zwarte jurk bij DAZN, waar zij sportjournaliste is. Zij deed verslag van de wedstrijd tussen Lazio en Juventus (1-0), die tot het ontslag van Juve-trainer Igor Tudor leidde. Maar de fans waren vooral bezig met de prachtige outfit van Leotta. Zij deelde er later nog beelden van met haar 9,2 miljoen volgers op Instagram.

'Zo knap', reageert iemand. Een andere volger noemt haar 'magnifiek'. Prachtig, elegantie en charme zijn andere woorden die in de reacties voorbijkomen. Toch is niet iedereen lovend over Leotta. 'Dit is zogenaamd een sportjournaliste', is een comment die veel likes krijgt. Die persoon doelt erop dat zij met haar uiterlijk de show steelt, in plaats van dat het daadwerkelijk over sport gaat op televisie. 'Ze laat weinig aan de verbeelding over', is het oordeel van The Sun.

Veelbesproken doelman

Leotta is de vrouw van Loris Karius, de 32-jarige doelman van Schalke 04. De Duitser is vooral bekend van de Champions League-finale van 2018, toen hij keeper van Liverpool was. Door twee van zijn fouten ging Real Madrid er met de Europese titel vandoor: 3-1. Karius en Leotta hebben elkaar jaren later ontmoet en dat ging op romantische wijze.

"Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Italiaanse omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'. Sinds 2024 zijn zij getrouwd.

Kind opvoeden

Leotta beviel in augustus op haar eigen verjaardag van een dochter genaamd Aria. Het stel kiest ervoor om hun dochter tweetalig op te voeden, in het Duits en Italiaans. Onderling communiceren ze voornamelijk in het Engels, al is Karius inmiddels begonnen met het leren van Italiaans, en daarin boekt hij steeds meer vooruitgang. Duits leren zit er voor de Italiaanse niet in: "Hij wil dat ik het leer, maar het is te moeilijk."