Het had er alle schijn van dat de droomvakantie van de onlangs gestopte topschaatsster Dione Voskamp met haar schaatsende vriend Indra Medard in het water zou vallen. Maar de vakantie kreeg een onverwachte wending. Daardoor konden de twee hun absolute hoogtepunt als nog beleven.

Dione Voskamp besloot aan het eind van het seizoen om haar schaatsschoenen aan de wilgen te hangen. Na een mislukte kwalificatiepoging voor de Olympische Spelen vond ze het wel mooi geweest. De 29-jarige Voskamp nam uiteindelijk afscheid bij De Zilveren Bal in Leeuwarden, en vertrok daarna met haar vriend op vakantie. Daar liep een droom echter volledig in de soep.

Bijzondere reis

Het schaatskoppel is namelijk helemaal afgereisd naar Zuid-Amerika en wel naar Peru. Daar hoopten de twee enkele dagen geleden al een bezoekje te brengen aan het magistrale wereldwonder Machu Picchu, maar dat ging helaas niet door. Zowel Voskamp, de achternicht van Jutta Leerdam, als vriend Medard hadden namelijk te kampen met hoogteziekte, waardoor de reis naar de Inca-stad niet mogelijk werd. Maar een paar dagen later delen de twee een positieve update.

"Een kleine omweg, maar we hebben het gehaald", schrijven Voskamp en Medard in de story op hun Instagram. Even later delen ze ook dat ze een wel heel bijzondere gids hebben gehad. "We kregen zelfs een privégids", schrijft de voormalig wereldkampioen teamsprint bij een foto van een alpaca. Uiteindelijk tonen de twee trots dat ze zelfs de top hebben gehaald in Peru.

Hoogteziekte

Zondag delen de twee bovendien een collage aan foto's van tijdens hun reis. Daar kunnen ze het niet laten om de draak te steken met hun eerdere maagproblemen. "Allemaal blije gezichten in Peru. Tenminste voordat de hoogteziekte toesloeg", schrijven de twee met een knipoog.

Welverdiende vakantie

Zowel Voskamp als Medard straalt van oor tot oor op vrijwel elke foto. Ze genieten behoorlijk van alle mooie natuur en de wilde dieren die Peru rijk is. Ook veel volgers kunnen genieten van de lieve plaatjes van de twee. Waar hun reis de komende dagen naar toe gaat, is nog onduidelijk. In ieder geval hebben de twee het zeer naar hun zin en genieten ze van een welverdiende vakantie, na alle hectiek van het afgelopen schaatsseizoen. Voskamp richt zich vanaf heden op een maatschappelijke carrière met haar eigen bedrijf.