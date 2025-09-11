Jack van Gelder, voormalig presentator van Studio Sport, krijgt de laatste tijd flink de wind van voren vanwege zijn media-optredens. In Vandaag Inside gaf Johan Derksen hem al een paar verbale tikken en nu voegt komiek Youp van 't Hek zich bij het groepje critici.

Ex-voetbalcommentator Van Gelder is regelmatig te gast in De Oranjezomer en daarin geeft hij blijk van een nogal simplistisch en conservatief wereldbeeld. Ook lijkt hij niet altijd goed op de hoogte te zijn van de onderwerpen waarover hij een stevige mening geeft, zo luidt het commentaar op Van Gelder. Zo kraakte hij laatst de politieke partij CDA af, terwijl hij ook erkende dat hij het programma daarvan niet heeft gelezen en niet gaat lezen.

Verzorgingshuis

In de Vara-gids schrijft Van 't Hek: "Over Jack gesproken: heeft die man geen vrienden in het verzorgingshuis die hem eerlijk vertellen dat het echt niet meer kan?" De cabaretier is overigens maar drie jaar jonger dan Van Gelder: 74 versus 71.

De reden dat Van Gelder telkens maar weer uitgenodigd wordt in talkshows is volgens Van 't Hek omdat de meerderheid van de kijkers oude, vertrouwde gezichten op de buis wil. " Zelfde hapjes, zelfde drankjes, dezelfde ooms en tantes op hetzelfde feestje met dezelfde mopjes en meningen. Zo min mogelijk verrassingen. Vaste duiders, elke avond op dezelfde stoel", verklaart de komiek.

René van der Gijp

René van der Gijp zei laatst in Vandaag Inside dat hij Van Gelder te onbuigzaam is met zijn opmerkingen. "Weet je wat het is met de Jacks van deze wereld, net als onze vrienden Wierd Duk en Leon de Winter, daar valt niet meer mee te praten", zei Gijp.

Daarmee reageerde hij op een bericht op X van Van Gelder. Genee haalde een bericht van Van Gelder op X aan over de situatie in Gaza. "Wij zijn in Nederland meer bezig met alles wat er in Gaza gebeurt dan met onze eigen problemen. Het lijkt wel een grote afleidingsmanoeuvre", was de tekst van de ex-commentator.

Pensioen

In augustus blikte Van Gelder in De Telegraaf vooruit op het moment dat hij afscheid neemt van de tv-wereld. "Je gaat weleens nadenken als je een hele tijd niet op tv bent. Dat is voor een heleboel mensen ook leuk als ik dat niet ben. Maar ik maak nu ruim vijftig jaar deel uit van het Nederlandse tv-landschap. Dus je vraagt je weleens af of mensen er nog behoefte aan hebben dat ik er zit. En wil ik het zelf nog? Want ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind."