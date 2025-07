De Oranje Leeuwinnen zien vanavond een bekend gezicht op de tribunes tijdens Engeland - Nederland. Niemand minder dan tophockeyster Pien Sanders dook tijdens de oranje mars richting het stadion en de fanzone op tussen de duizenden supporters. Zij komt daarmee een eerdere belofte na en daar is vooral Jill Roord blij mee.

Aanvalster Roord was zaterdag één van de mindere speelsters tijdens het openingsduel van Nederland op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland tegen Wales. Zij zag ploeggenoten Vivianne Miedema, Esmee Brugts en Victoria Pelova de doelpunten maken in de 3-0 zege. Wellicht miste ze net dat beetje extra steun van haar vriendin Sanders, die voor de televisie naar het duel keek. Maar tegen Engeland is alles anders.

Engeland - Nederland

Roord komt met de Oranje Leeuwinnen namelijk veel bekenden tegen in misschien wel hét duel van de groepsfase op het EK. Niet alleen is Sarina Wiegman de bondscoach van Engeland, de 28-jarige Roord speelde de afgelopen twee seizoenen in Engeland en kent dus veel van de tegenstanders. Sanders is zoals ze beloofde voor het veelbesproken duel naar Zwitserland afgereisd om haar vriendin te steunen. De twee hebben sinds kort officieel een relatie.

Meteen op de foto

Woensdag werd Sanders al vroeg gespot in Zwitserland dor de vele fans die Nederland komen steunen. Anoniem is de tophockeyster van HC Den Bosch inmiddels niet meer, getuige onderstaande beelden waarop ze meteen moet poseren om op de foto te gaan met fans. Gelukkig voor haar is ze geen voetbalster, want dan was er nóg meer aandacht op haar gevestigd geweest. Dat is namelijk het geval bij Miedema, die een relatie heeft met tegenstander Beth Mead. Sportnieuws.nl sprak een bekende relatietherapeut over de opvallende situatie op het veld vanavond.

Beladen duel

De wedstrijd Engeland - Nederland, met dus Sanders op de tribunes, begint om 18.00 uur Nederlandse tijd. De Oranje Leeuwinnen van bondscoach Andries Jonker kunnen voor een heel vervelende avond zorgen voor Wiegman. Bij een zege op Engeland en een overwinning van Frankrijk op Wales later die avond, is de titelverdediger op het EK al uitgeschakeld.

Sportnieuws.nl in Oranje

